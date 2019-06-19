Не могу мычать

Заголовок – обманка. Для привлечения внимания и культурной аллюзии, типа на графа Толстого с «Не могу молчать».

На самом деле должно быть: не могу не мычать. Сейчас поясню – почему.

Дело в том, что на старости лет я оказался в числе электорального большинства. Ну, среди тех 75%, которых проигравшие 25% объявили быдлом. А быдлу, сами понимаете, положено мычать. Вот я и попробую.

Ретроспективное отступление. 1 декабря 2013 года я вышел на Майдан – тоже, кстати, среди множества людей. Вышел потому, что побили детей. А детей бить нельзя. Вот нельзя – и точка. И если ты вырос на «Трех мушкетерах» и «Трех товарищах», то у тебя сформировались четкие понятия о добре и зле, о том, что допустимо, а что – категорически нет. Моральный императив. И ты выходишь на Майдан. Потому что вариантов нет.

Почему я оказался среди 75%? Тому есть две абсолютно понятные причины.

Первая причина – это Порошенко. Я не голосовал за Зеленского в первом туре, меня вообще не было в стране. Но я принципиально считал, что Порошенко не должен быть избран на второй срок. Аргументы общеизвестны, причем – даже самым ярым порохоботам и порохолюбам. То есть, тем, кто за деньги, и тем, кто по любви, а именно – из соображений «мы живем в воюющей стране, не мешайте им воровать, а то Путин нападет».

Люди голосовали против Порошенко, а Зеленский был главным кандидатом, реально способным его победить

Именно здесь и проходит главный водораздел мотивов голосования и раскол в обществе. Ведь среди 75% (разумеется, речь идет не о населении Украины, а о числе людей, принявших участие в выборах) собственно любителей Зеленского было не так уж много. Люди голосовали против Порошенко, а Зеленский был главным кандидатом, реально способным его победить.

Мотивы были разные – ведь речь идет о миллионах людей. Но я был против Порошенко именно по той самой причине морального императива. Бить детей нельзя. Коррупционер, лжец и мародер не должен быть президентом. Это аксиомы для тех, у кого доминирует этическое начало.

Потому что противоположная позиция опиралась на два тезиса: «Зеленский – клоун, дилетант, марионетка Коломойского» и «Да, Порошенко – вор, но у нас война, его менять нельзя. К тому же он опытный, компетентный и говорит патриотические слова». И здесь доминировало начало рациональное. С примесью патриотических эмоций, но сомнительной искренности.

То есть, для одних важнее – пусть будет государство, даже если во главе его встанет вор. А для других: вор должен получить по заслугам, а не лезть на второй срок, чтобы окончательно построить в Украине «русский мир в вышиванке». Даже если не будет государства.

Вторая причина – это кампания против Зеленского перед вторым туром. Вы все это сами видели и хорошо знаете. Назвать весь этот креатив адом и днищем можно только в порядке комплимента. Это было какое-то запредельное дерьмо, оскорблявшее глаз, вкус и попиравшее элементарную порядочность. В такой ситуации проголосовать за Зеленского следовало хотя бы из соображений гуманности. Напомню фразу уроженца Киева Ильи Эренбурга: «Солидарность с теми, кого преследуют, это азбука гуманизма». В общем, как выйти на Майдан за побитых детей. Поэтому во втором туре таки пришлось пойти и проголосовать.

Печаль в том, что после разгромного поражения проигравшие не только не успокоились, не впали в грусть и стыд, а наоборот – совсем остервенели

Но печаль в том, что после разгромного поражения проигравшие не только не успокоились, не впали в грусть и стыд, а наоборот – совсем остервенели. Без колебаний они всех оппонентов без исключения объявили быдлом, безмозглым стадом, жертвами кремлевской пропаганды, тупой массой кретинов-любителей «Квартала» и «Сватов».

Новоизбранный президент постоянно подвергается чудовищному шельмованию. Какое там молчание в течение первых ста дней? Каждый шаг, каждый чих и пук Зеленского и его окружения моментально становится предметом даже не анализа, а истерического обсирания. Ааа! – он вышел в рубашке! Ааа! – он поцеловал Лысого в лоб! Ааа! – он читал по бумажке! Ааа! – он назвал наших женщин брендом! И так до бесконечности. Стороннему наблюдателю вполне можно показаться, что Зеленский – не президент Украины и гарант Конституции, а чмо, ссыкун, наркоман, который целыми днями только и делает, что жрет шаурму и бегает в шортах по фонтанам. А его жена с утра до вечера покупает недвижимость в Крыму. Ах, да – он еще и без пяти минут диктатор, глава тоталитарного государства, где будут придушены все гражданские свободы.

Уважаемые зелененавистники даже не замечают, как они в своем раже похожи на деятелей той самой кремлевской пропаганды

При этом уважаемые зелененавистники (многие порохолюбы не хотят, чтобы их так называли, поэтому позиционируют себя как зелененавистники), давно утратив чувство меры и юмора и способность видеть себя со стороны, даже не замечают, как они в своем раже похожи на деятелей той самой кремлевской пропаганды. Похожи в передергивании, подтасовке фактов, откровенной лжи и клевете, фотошопных манипуляциях, злобе, истерическом пафосе, натужном тупом типа юморе и т.д.

И еще: как дивно дорогие зелененавистники смыкаются сегодня с такими уважаемыми фигурами украинской политики, как Медведчук и Ляшко. Чудесная компания.

Но их позиция неуязвима. Они – элита, избранные, наделенные разумом и патриотизмом. И все, кто с этим не согласен, в лучшем случае дурачки, в худшем – негодяи.

И призывать «элиту» к тому, чтобы хотя бы немного остыть, дать человеку возможность спокойно поработать и хоть что-то сделать – бесполезно.

И у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что «элиту» можно пристыдить или загнать в когнитивный диссонанс. Даже если я буду аргументированно утверждать, что быдло из меня так себе, и мычать я действительно не могу.

Игорь Левенштейн