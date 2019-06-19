В квартире с Тымчуком находилась его жена - Геращенко

По словам депутата, жена сообщила, что «нашла своего мужа мертвого у них в квартире на 25-м этаже».

В квартире с погибшим народным депутатом Дмитрием Тымчуком была его жена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»).

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На вопрос от том, что полиция утверждает, что Тымчук в квартире был не один, Геращенко ответил: «Да, была его жена в квартире».

По его словам, жена Дмитрия сообщила, что «нашла своего мужа мертвого у них в квартире на 25-м этаже жилого дома, где они вместе жили».

«Жена сначала подумала, что Дмитрий мог случайно при чистке оружия ранить себя», - сказал Геращенко.

Комментируя замечание журналистов о том, как мог такой опытный человек чистить заряженное оружие, Геращенко отметил: «Бывает разное с оружием, в том числе и с очень опытными людьми, когда человек чувствует, что он все умеет».

По словам Геращенко, полиция сейчас изучает все версии, среди которых и убийство, и самоубийство, и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.