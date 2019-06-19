Парламент против президента. Уволит ли Рада Луценко

Несмотря на то, что проект постановления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко был зарегистрирован в Верховной Раде еще на прошлой неделе, об отстранении его от должности в парламенте заговорили только во вторник, 18 июня. Причем сразу в двух фракциях.

Так, по словам главы фракции «Самопомощь» Олега Березюка, голосование за отставку может состояться в среду, 19 июня. «Это очевидное решение: нам надо закончить эру невежества генеральных прокуроров в Украине, начатую Петром Порошенко и действующим генеральным прокурором», - заявил он во время заседания Согласительного совета руководителей парламентских фракций.

Схожую точку зрения озвучила и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее словам, Владимиру Зеленскому стоит внести в Верховную Раду представления на назначение генпрокурора и главы СБУ. А парламент, в свою очередь, может приостановить на короткое время рассмотрение других вопросов повестки дня, чтобы неотложно проголосовать за увольнение старых, и назначение новых силовиков.

Поводов для увольнения предостаточно

Представление Зеленского об увольнении Луценко с должности появилось в Раде 11 июня. Главным аргументом в нем указано отсутствие у «рулевого ГПУ» юридического образования (в мае 2016 года ради назначения Луценко Порошенко пошел на сделку с совестью и внес законопроект, который разрешал бы Луценко, не имея диплома юрфака, занять эту должность).

Кстати, сам Луценко, критикуя действия Зеленского, сослался как раз на букву измененного под него документа, ведь, в нынешней редакции закона «О прокуратуре», для соответствия должности у главы ГПУ должен быть либо диплом юриста, либо не менее пяти лет опыта работы в законодательном и/или правоохранительном органе. «У меня четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной Раде», — оправдывал отсутствие у себя профильного образования Юрий Луценко.

Но на самом деле претензий к генпрокурору и без этого хоть отбавляй. Ведь Луценко, который, рассчитывая пробыть в должности не более полутора лет, в ней все-таки засиделся, обещал за свою каденцию дать ход люстрации в ГПУ и активизировать расследование резонансных дел.

Первыми «активизированными» делами, раскрытием которых мог бы сейчас хвалиться генпрокурор, должны были стать расследования по делам Майдана и событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Но этого не произошло. Ведь большая часть этих дел до сих пор остается нерасследованной.

Также нет вменяемого результата в деле о расследовании событий Иловайского котла. Несмотря на то, что в прошлом году в ГПУ отчитались о завершении исследования обстоятельств произошедшего, отдельного уголовного производства по нему нет до сих пор.

Нечем похвалиться генпрокурору и в коррупционных делах. Например, в деле «янтарной мафии» при участии двух народных депутатов – Борислава Розенблата и Максима Полякова – ни прогресса, ни, тем более, «посадок».

Еще одно известное дело - дело «бриллиантовых прокуроров» Владимира Шапакина и Александра Корнийца, уже третий год слушается в суде, но, похоже подсудимым нечего бояться. Более того, в марте нынешнего года в центре Киева был убит ключевой свидетель по этому делу.

«Безысходным» выглядит и дело экс-президента Януковича. Несмотря на то, что беглеца признали виновным в деле о госизмене, в процессе рассмотрения дела в суде с него сняли часть обвинений. Суд объяснил свое решение тем, что прокуроры не смогли предоставить достаточные доказательства, свидетельствующие, что Янукович посягал на целостность и неприкосновенность Украины.

И это, не говоря уже о том, что в Украину без страха о возможном уголовном преследовании, потихоньку начинают возвращаться бывшие соратники Януковича, по которым ГПУ так и не открыло ни одного производства.

Еще одно резонансное дело, которое не добавляет баллов Луценко, - убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Пока девушка находилась в больнице после жестокого нападения на нее, глава ГПУ лично обещал Катерине расследовать это преступление. Но после ее гибели все случилось наоборот: в деле, которое находилось на личном контроле Юрия Луценко, статью подозрения в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера - главного подозреваемого в заказе покушения на Гандзюк, заменили на более легкую.

Голосов может не хватить

Кстати, именно из-за торможения расследования дела Катерины Гандзюк, Луценко уже пытался показательно уйти в отставку в ноябре минувшего года. Тогда Верховная Рада отказалась удовлетворить желание генпрокурора, поскольку все четко понимали, что его заявление об уходе – лишь красивый жест, попытка дистанцироваться от уже токсичного Петра Порошенко и задел на будущее продолжение политической карьеры уже при новом президенте. Но сейчас ситуация несколько иная – глава ГПУ вовсе не намерен увольняться, наоборот, демонстрирует, что сам никуда уходить не собирается.

Собственно, не хотят его увольнения и в комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который должен «давать добро» на отставку. По словам председателя комитета, нардепа-«фронтовика» Андрея Кожемякина, в представлении президента не указаны законные основания для увольнения Луценко. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), а также не указан докладчик по данному вопросу на комитете.

«Во-первых, генпрокурор увольняется с должности по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет… Подкомитет сегодня рассматривал представление. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, – УНИАН), депутаты не придут и кворума не будет», – заявил Кожемякин и обратился к представителю президента в Верховной Раде Руслану Стефанчуку с просьбой решить спорные моменты.

В свою очередь, Стефанчук в комментарии УНИАН отметил, что все претензии к Луценко уже изложены в представлении: «Мы не говорим о том, что оно должно четко соответствовать тем двум вопросам об увольнении. Мы говорим о том, что Верховная Рада, назначая генерального прокурора, допустила ошибку и не учла того, что генеральный прокурор также является прокурором, и назначила его без высшего образования и стажа работы, что является обязательным требованием для всех прокуроров, включая и генпрокурора. Потому мы и не говорим о том, что увольнение генпрокурора должно быть по правилам, о которых говорит Кожемякин. Мы говорим о том, что они должны исправить свою ошибку и уволить генпрокурора, который не отвечает требованиям, установленным законом Украины. И потому мы шли не по той статье, которая регламентирует порядок получения согласия у КДКП, а по порядку, которым было нарушено назначение генпрокурора».

Юрист, эксперт антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леменов также считает, что в целом основания для увольнения Луценко существуют. «Есть общие требования к должности прокурора. А должность генерального прокурора – это должность прокурора плюс административная должность. И если для последней в 2016 году сняли эти ограничения, то общие требования остались. Исходя из этого, Луценко все эти три года незаконно занимал должность. И, с точки зрения права, должен быть уволен», - убежден эксперт.

Кроме того, по словам Стефанчука, ни одним законом не предусмотрено внесение представлений президентом кандидатур для замены генпрокурора перед его возможным увольнением. «Кандидатуры есть, но президент будет осуществлять конституционные полномочия в рамках законодательства», - заявил представитель президента.

Кто именно может стать новым генеральным прокурором, в команде президента пока не уточняют. Однако ранее кресло главы ГПУ прочили экс-заму бывшего Генпрокурора Виктора Шокина Виталию Касько, которого, в свое время, уволили из ГПУ. Еще один претендент – нынешний первый замглавы СБУ Иван Баканов. Однако к последнему, по словам источника УНИАН, могут быть вопросы, поскольку он не имеет достаточного опыта работы в правоохранительных органах и сфере юриспруденции. Свое желание занять кресло Луценко озвучивал и внефракционный народный депутат Виталий Куприй…

К сожалению, в то, что Верховная Рада найдет время и голоса, чтобы отстранить Юрия Луценко от должности, верится с трудом. Ведь сценарий противостояния парламента и президента украинцы уже наблюдали при попытках уволить других назначенцев по президентской квоте – главу МИД Павла Климкина, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. А потому, Луценко может задержаться в должности, как минимум, до парламентских выборов.

Анастасия Заремба