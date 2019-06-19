Сегодняшнее заседание Рады досрочно закрыли из-за смерти нардепа Тымчука

Верховная Рада минутой молчания почтила память народного депутата Дмитрия Тымчука.

Верховная Рада минутой молчания почтила память народного депутата Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), который сегодня погиб в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал: "Коллеги, только что поступила информация, она уже полностью проверена, что в Киеве в собственной квартире трагически погиб наш коллега Дмитрий Тымчук. Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора "Информационного сопротивления", который с 2014 года очень много сделал для освещения правды о российской агрессии в Украине".

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Парубий от имени парламента выразил соболезнование семье и близким Тымчука. Народные депутаты минутой молчания почтили его память.

После этого Парубий заявил, что сегодня уже нецелесообразно рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса и закрыл заседание парламента на 10 минут раньше.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

В полиции подтвердили факт смерти Тымчука. По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "факт смерти подтвержден. Это пока все, что я могу сказать". Тракало добавил, что более подробную информацию сможет предоставить позже.