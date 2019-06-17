Президент Украины Владимир Зеленский в Париже посетил крупнейший в Европе стартап-комплекс Station F.

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Как сообщает Администрация президента Украины в Twitter, «имея почти 1000 проектов из 50 стран, Station F в Париже является крупнейшим стартап-комплексом в Европе».

«Это магнит для талантливой молодежи, которая творит наше общее будущее. Украинцы успешны здесь, мы поможем им быть успешными и дома», - сказал Зеленский во время визита.

«Цифровые решения - приоритет нашего развития. В прошлом году доля IT-индустрии в украинской экономике составила 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

В 15:30 по местному времени запланирована встреча в Елисейском дворце президента Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В 16.30 должна состояться встреча Зеленского и Макрона со СМИ.

После Парижа на 18 июня запланирован визит главы Украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.