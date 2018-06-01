Вехи недели. Виды на Донбасс, перспективы коалиции и Судный день для правительства

Стремление пересмотреть получивший осенью 2014 года немало критических стрел закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей натолкнулось на показное непонимание трех коалиционных фракций. Хотя формально у «БПП» и «Народного фронта» могло хватить голосов и без капризничающих партнеров, они предпочли переговоры с участием президента. По крайней мере, «Самопомощь» частично удалось переубедить, а соратники Юлии Тимошенко и Олега Ляшко продолжили упорствовать. Компромиссом, по большому счету, стало признание неконтролируемых сегодня Украиной территорий Донбасса оккупированными, однако для РПЛ и «Батькивщины» этого оказалось недостаточно.

Интересно, что некоторых украинских политиков нисколько не смутил тот факт, что обер-боевики Захарченко и Плотницкий вместе с их прислужниками выступали против принятия уточняющих положений «донбасского закона», а после голосования обвинили официальный Киев в прямом нарушении Минских соглашений. Подобная риторика, чуть приправленная дипломатическими приличиями, звучит и в выступлениях Сергея Лаврова. Петр Порошенко, со своей стороны, позволил себе выразить надежду на реинтеграцию восточных территорий, что вызвало очередной всплеск гнева со стороны представителей сепаратистов.

Коалиционное единство на прошлой неделе нарушалось столь многократно, что парламентское большинство напоминает дырявую и проржавевшую посудину, едва державшуюся на ногах. Говорить в такой ситуации о скорых изменениях в Конституцию проблематично.

Самыми резонансными конфликтами стали те, в основе которых лежит слово «нефть». Смена менеджмента «Укртранснефти» и ситуация вокруг «Укрнефти» обозначилась не только активным участием главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, но и стремлением некоторых парламентариев добиться выполнения норм доработанного парламентом закона «Об акционерных обществах» до его формального вступления в силу. Со стороны это может показаться забавным, но нагнетание ситуации в условиях продолжающегося конфликта на Донбассе явно не на пользу стабильности в стране.

Хватило и других коалиционных «фокусов». Отстраненный от должности глава Госфининспекции Николай Гордиенко заявил, что Арсений Яценюк использует схемы, работавшие при Викторе Януковиче. Вряд ли чиновник при всем правдолюбии сделал бы подобное заявление, не ощущая политической поддержки за спиной. Сергей Лещенко обвинил Николая Мартыненко во взяточничестве, на что глава парламентского комитета по ТЭК парировал заявлением об «информационном киллерстве». Виктория Сюмар («НФ») и Николай Томенко («БПП») провели показательную схватку вокруг закона, регулирующего особенности общественного вещания. Юлия Тимошенко предлагала быстрые рецепты противостояния России, не способные сработать в нынешних условиях.

Показательно, что и Юрий Луценко как лидер крупнейшей фракции, и координатор коалиции Андрей Тетерук не исключили переформатирования правительства буквально в ближайшее время. Расписание пленарных заседаний Верховной Рады позволяет предположить Судный день для Кабинета Министров буквально в начале апреля. Не исключено, что до того времени пройдет де-факто или де-юре переформатирование коалиции, стоящей на пороге тектонических изменений. Еще одно необходимое на сегодня условие нормальной работы власти – понимание, является ли демонстративное наведение порядка в корпоративных правах государственных предприятий новой политикой власти или банальным стремлением переделить лакомые кусочки отечественной экономики.

Евгений Магда