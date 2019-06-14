Политический кризис в Молдове. Уроки для Украины

На текущей неделе двоевластие в Молдове формально было закреплено. В здании парламента свое заседание провело правительство, сформированное новой коалицией после парламентских выборов, состоявшихся еще в феврале текущего года. А в здании Кабинета министров Молдовы в этот же день свое заседание провело правительство, действующее с 2016 года, которое, после вышеупомянутых выборов, находилось в статусе «и.о.» - до формирования нового парламентским большинством.

Эта коллизия стала возможна после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента страны Игоря Додона распустить парламент из-за неспособности депутатов договориться и вовремя сформировать коалицию (сделать это они должны были в течение трех месяцев после выборов). Однако Додон отказался. А уже на следующий день коалиция в парламенте появилась: об объединении заявили две из четырех политических сил, выигравших выборы - блок АКУМ, позиционирующий себя проевропейской силой, и откровенно пророссийская (а также прододоновская) социалистическая партия.

Не у дел оказались партия «ШОР», возглавляемая молдавским бизнесменом Иланом Шором, случайно прорвавшаяся в парламент Молдовы, а также правящая Демократическая партия, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком. Последний тут же обвинил своего главного оппонента – Додона – в попытке осуществить госпереворот в интересах Кремля (ни для кого не секрет, что президент Молдовы тяготеет к России) и вывел на улицы своих сторонников. Впрочем, Додон тоже не остался в долгу и обвинил «демократа» Плахотнюка в педалировании идеи федерализации Молдовы.

Но пока продолжается эта «война нервов», нельзя обойти вниманием тот факт, что Конституционный суд Молдовы не только не признал законной коалицию, сформированное ею новое правительство и нового премьера (им стала одна из лидеров АКУМ Мария Санду), но и отстранил Додона от должности (это, впрочем, происходит не впервые, поскольку ранее Додон уже неоднократно отстранялся КС, когда отказывался проводить важные для страны кадровые назначения). Выполнять обязанности президента в этом случае должен премьер (премьер действующего правительства Павел Филипп). Что он и сделал, назначив новые (досрочные) парламентские выборы на осень. Но и это вряд ли станет разрешением ситуации…

Во-первых, досрочные выборы – это риск остаться без поддержки со стороны Международного валютного фонда. «Если будут досрочные выборы, есть риск, что МВФ прекратит финансовую поддержку. Это скажется и на финансовой поддержке, которую Молдове предоставляет ЕС», - уже заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Во-вторых, любопытным выглядит тот факт, что и Евросоюз, и Россия неожиданно и в унисон уже признали новое правительство, поэтому досрочные выборы и, как следствие, изменение конфигурации сил в парламенте Молдовы, не интересно никому из международных партнеров Кишинева. «Россия надеется, что кризис подтолкнет молдавские элиты к федерализации с Приднестровьем по образцу Гагаузии. ЕС же, в свою очередь, рассматривает освобождение Молдовы от коррупционеров (демократов Плахотнюка) как логическое продолжение своей антикоррупционной борьбы», - отмечает ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины Андрей Мартынов.

Эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса также считает, что главной причиной конфликта в Молдове является желание старой власти во главе с Демократической партией остаться на своих позициях. «Владимир Плахотнюк хочет сохранить накопленный за последние годы капитал и влияние, поскольку ему грозит расследование и тюремный срок за коррупцию. По крайней мере, его оппоненты обещали это сделать. АКУМ и социалисты пытаются зайти во власть, но он им мешает, используя всевозможные рычаги и админресурс, как, например, тот же Конституционный суд», - говорит Куса.

В-третьих, досрочные выборы, которые можно рассматривать как выход из сложившейся кризисной ситуации, на самом деле несут массу рисков по возможному тесному сближению с Россией.

По словам главы Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петра Бурковского, теоретически, новая коалиция вполне может сесть с Плахотнюком за стол переговоров, «договориться об изменении избирательного законодательства и проведении по нему выборов». Далее партия-победитель имела бы возможность сформировать правительство… Однако победу могут одержать социалисты, не скрывающие своих симпатий к РФ: «Вероятнее всего, они будут обращаться за поддержкой к России. В обмен на это РФ будет требовать от Молдовы политических уступок, в частности, ее федерализации. Этого не поддержат демократы, и тогда снова возможен кризис».

Впрочем, если на досрочных выборах верх возьмут демократы Плахотнюка, то Молдова может нарваться на санкции РФ на фоне ослабления поддержки Евросоюза. «В таком случае, Плахотнюк может попытаться договориться с Кремлем. Он очень прагматичный человек, которому все равно, с кем идти на переговоры, только бы удержаться у власти», - убежден Бурковский.

Все это – очень неприятные сигналы для Украины. Однако самый ужасный вариант, который, к сожалению, исключать нельзя, - применение силы для подавления оппонентов. Эксперты признают, что в случае обострения и решения конфликта в Молдове силовым путем, для Украины это может означать появление еще одной внешней угрозы.

«В Приднестровье дислоцируется российский военный контингент, который блокирован с украинской территории с 2014 года. Он осуществляет военно-политическое давление на юг Украины. И, в случае обострения внутриполитической конфронтации в Молдове, это создает прямую угрозу безопасности Украины», - считает Андрей Мартынов.

К слову, первые шаги для защиты Украина уже предприняла. «С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Кроме того, довольно взвешенным шагом со стороны нового руководства Украины можно назвать и визит в Молдову спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского, который встретился со всеми участниками конфликта.

В целом же эксперты убеждены, что политические процессы, которые сейчас переживает Кишинев, весьма похожи на то, что происходит в Киеве. И предостерегают Украину от повторения ошибок Молдовы.

Анастасия Заремба