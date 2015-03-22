Коломойский готов извиниться перед журналистским сообществом



Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», комментируя инцидент вокруг «Укртранснафты», где он использовал в разговоре с журналистом ненормативную лексику.

Он подчеркнул, что не сожалеет о сказанных словах около «Укртранснефти», хотя понимает, что ситуация возмутила общество.

«У меня к господину Андрушко накопились вопросы. Если вы помните, господин Андрушко задавал мне вопросы о паспортах, мы с ним пошутили, посмеялись, интернет в какое-то время взорвало. На том дело и закончилось. После этого у нас с господином Андрушко были теплые прекрасные отношения. И последняя была наша встреча, когда была комиссия по приватизации Верховной Рады- мы с ним встретились там, и он брал у меня интервью. Он взял у меня интервью, перековеркал его, вырвал слова из контекста и практически ничего не напечатал. И вот за это я был на него злой», - рассказал Коломойский.

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При этом он признал, что как чиновник он не имел права так себя вести.

«Но приносить ему извинения не собираюсь. Могу принести извинения журналистскому сообществу, а ему - нет. Вот такая моя позиция. К журналистам самое лучшее отношение. Очень сожалею, что обидел именно журналистское сообщество, но попался он под горячую руку и предыдущие события, где он повел себя плохо именно как журналист и это меня вывело из себя», - сказал Коломойский.

Также он подчеркнул, что «накопившаяся история получила такой негативный выплеск».

Коломойский сказал, что выговор от президента Украины Петра Порошенко «принял, расписался вчера, сказал, что: «Да, я не прав. Так себя внешне вести я не должен был».