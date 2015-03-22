Прокуратура констатировала рост числа потерь среди бойцов из-за снижения военной дисциплины

О таком в эфире "5 канала" сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Мы получили в этом году пятидесятикратное увеличение небоевых потерь, как безвозвратных, так и санитарных... Причиной этому является именно снижение воинской дисциплины", - сказал он.

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В то же время, Матиос не стал озвучивать конкретные цифры этих потерь, однако отметил, что они немалые.

Напомним, ранее он сообщал, что военная прокуратура практически завершила расследование уголовного производства относительно событий под Иловайском Донецкой области летом 2014 года.