Bloomberg: Следующая большая угроза мировым ценам на нефть

Это российские «самовары», пишет Джейк Рудницкий в статье «Следующая большая угроза мировым ценам на нефть», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

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Простые НПЗ, которые перерабатывают нефть в мазут, сворачивают производство, потому что, когда цены на нефть падают, правительство уменьшает скидку, которую эти нефтепереработчики - в промышленности известные как «самовары» - получают за экспорт топлива. Они используют меньше нефти, освобождая ее для продажи за границу, что, в свою очередь, еще больше усугубляет ситуацию с избытком сырья.

Россия может увеличить экспорт нефти на целых 250 000 баррелей в день в этом году, по словам Джеймса Хендерсона, старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований, который отслеживает энергетическую отрасль страны на протяжении более 20 лет. Это приведет к 5-процентному росту отгрузок, самому большому, по крайней мере, за последние десять лет.

«Трудности, которые Россия испытывает из-за низких цен на нефть, привели к увеличению количества нефти для экспорта», сказал Хендерсон по телефону 18 марта. «Очень немногие из российских НПЗ могут сократить объемы производства».

Рост поставок из России, которая наряду с Саудовской Аравией и США считается крупнейшим в мире производителем нефти, будет оказывать большее давление на нефть, цена на которую и так снизилась более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Падение цен на энергоносители и санкции США и Европы, введенные в прошлом году в связи с кризисом в Украине, подтолкнули Россию к грани рецессии, снижая спрос на переработанные нефтепродукты в стране.

Дребезжащие самовары

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2.7 процента в четверг до $ 54,43 за баррель в Лондоне. Они повысились на 23 цента до $ 54,66 в 8:11 утра по московскому времени в пятницу. Поставки неочищенной нефти из российских портов из года в год на 9,5 процентов выше в первом квартале, согласно графику отгрузок, полученных Bloomberg.

НПЗ-«самовары» перерабатывали 800 000 баррелей сырой нефти в день в прошлом году, сказал по телефону Игорь Демин, представитель государственного оператора трубопровода, ОАО Транснефть. НПЗ-«самовар» - это завод, который производит в основном мазут, а не более высококачественное топливо, сказал Демин.

Семь простых заводов с общей мощностью 1,2 млн баррелей в день в условиях нынешних цен подвергаются наибольшему риску, пояснил Хендерсон.

Сокращение расходов на содержание

Могут происходить спорадические сокращения переработки до 400 000 баррелей в день, во время сезонного технического обслуживания в ближайшие несколько месяцев, причем большая часть неиспользованной нефти будет экспортироваться, оказывая еще большее давление на цены, сообщают JBC Energy GmbH, консалтинговая компания в Вене, среди клиентов которой ОПЕК.

Дополнительные баррели появятся, если Организация стран-экспортеров нефти, 12 членов которой производят около 40 процентов всей нефти, будет следовать объявленным в ноябре планам по поддержанию своего уровня производства в ответ на глобальный избыток предложения. Такой шаг может привести к падению уровня производства в крупнейших странах, не входящих в ОПЕК.

Добыча в США, подпитанная ростом объемов из-за использования метода гидравлического разрыва пласта и горизонтального бурения в Баккене и других местах, выросла до 9,42 млн баррелей в день, больше всего за последние 30 лет, даже несмотря на то, что нефтяные компании пересматривают инвестиции и количество активных буровых установок падает до самого низкого уровня с 2011 года.

Когда цены на нефть падают, то же самое в России происходит с налоговыми скидками на экспорт мазута, который используется на судах, электростанциях или для дальнейшей обработки. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в условиях текущих цен экономят примерно $ 25 за тонну при продаже продукта, а не сырой нефти. Экономия составила бы около 62 долларов за тонну, если бы нефть, как в 2014 году, стоила бы примерно $ 100 за баррель, согласно данным, собранным Bloomberg.

На повестке – переработка нефти и сбыт нефтепродуктов

Возможный рост экспорта может не состояться, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от нынешней системы пошлин, пытаются ее изменить.

Игорь Сечин, главный исполнительный директор ОАО «Роснефть», крупнейшего котируемого на рынках производителя нефти, в феврале сказал президенту России Владимиру Путину, что налоговые изменения в этом году повлияли на экономику переработки, и необходима государственная финансовая поддержка проектов НПЗ.

Экспорт российской нефти в прошлом году составлял в среднем 4,84 млн баррелей в день, на 6,1 процентов меньше по сравнению с 2013. Наибольший ежегодный прирост за последние десять лет составил 3,6 процента в 2009.

В январе в своей презентации «Роснефть» заявила, что простые заводы, которые производят высокий процент мазута, рентабельны только при цене на нефть $ 85 за баррель, и начинают терять деньги, когда Brent стоит $ 50.

«Когда цены на нефть были высокими, было выгодно продавать мазут за рубежом и получать большую налоговую скидку», сказал Демин из «Транснефть». «Мы называем это «испорченная сырая нефть», потому что продукт, который они получают менее ценный, чем нефть, которая была использована для его производства. Теперь, ситуация в корне изменилась».