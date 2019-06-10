Тимошенко заверила, что "Батькивщина" не будет в оппозиции к действующей власти

Лидер "Батькивщины" планирует переговорить с Зеленским.

Нардеп и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия не пойдет в оппозицию к действующей власти. Даже если ее не примут в будущую парламентскую коалицию.

"Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще пять лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то через амбиции в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всеми силами", - сказала Тимошенко в эфире канала ICTV.

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Лидер "Батькивщины" также сказала, что понимает критическое состояние страны". Поэтому ее партия будет помогать "в любом статусе".

Тимошенко также анонсировала, что в ближайшие дни у нее будет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем будут говорить - не рассказала.

Ранее сообщалось, что Тимошенко хочет объединиться с партиями Вакарчука и Зеленского в округах.