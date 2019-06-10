Зеленский подписал указ по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Соответствующий указ №356/2019 от 10 июня опубликован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ относительно отбора кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Соответствующий указ №356/2019 от 10 июня опубликован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения отбора кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины на выполнение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, согласно пункту 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: утвердить положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины; образовать Комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (далее - Комиссия) и утвердить ее персональный состав; ликвидировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, образованную указом президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины»; объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины", - говорится в документе.

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В то же время комиссии необходимо обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Согласно указу, Министерству иностранных дел необходимо обеспечить проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы и внесение в установленном порядке в Совет Европы по результатам проведения конкурса списка кандидатов.

Кроме того, документом признаны утратившими силу указ от 1 ноября 2007 года № 1043 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины» и указ от 4 апреля 2019 года № 100 «О конкурсе по подбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».