Депутат считает, что ГПУ начала травлю руководства Днепропетровской ОГА

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я только что вышел из Главного следственного управления СБУ, где допрашивали заместителей господина Коломойского - Геннадия Корбана и Святослава Олийныка. Допрашивали их в деле вроде похищения такого юриста Днепропетровского городского совета господина Величко», - сказал Куприй.

Он подчеркнул, что «их, фактически, следствие пытается обвинять, что они похитили человека, это очень серьезные обвинения».

«Я, как правозащитник, захожу и спрашиваю: скажите, пожалуйста, а почему СБУ занимается вопросами, вроде похищении, лишении свободы человека. Это статья и преступление, должно расследовать МВД. СБУ занимается совсем другим: государственная измена, призывы к свержению режима», - отметил депутат.

По его мнению, «своим решением, безапелляционно неправомерным, господин Гузырь, исполняющий обязанности генерального прокурора, дал указание Главному следственному управлению фактически травить руководство Днепропетровской областной государственной администрации».

«В этом я могу рассматривать, что началась некая война, травля. И я считаю здесь действия Генеральной прокуратуры незаконными. А следователи СБУ говорят: мы не знаем, нам дали указание процессуально, фактически, генеральный прокурор, мы не знаем, как нам теперь себя вести», - сказал Куприй.

Кроме того, депутат не исключил, что «сегодня это заместители Коломойского, а завтра его будут таскать».