Депутат считает, что ГПУ начала травлю руководства Днепропетровской ОГА
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Виталий Куприй считает, что Генеральная прокуратура Украины взялась за травлю руководства Днепропетровской ОГА.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
«Я только что вышел из Главного следственного управления СБУ, где допрашивали заместителей господина Коломойского - Геннадия Корбана и Святослава Олийныка. Допрашивали их в деле вроде похищения такого юриста Днепропетровского городского совета господина Величко», - сказал Куприй.
Он подчеркнул, что «их, фактически, следствие пытается обвинять, что они похитили человека, это очень серьезные обвинения».
«Я, как правозащитник, захожу и спрашиваю: скажите, пожалуйста, а почему СБУ занимается вопросами, вроде похищении, лишении свободы человека. Это статья и преступление, должно расследовать МВД. СБУ занимается совсем другим: государственная измена, призывы к свержению режима», - отметил депутат.
По его мнению, «своим решением, безапелляционно неправомерным, господин Гузырь, исполняющий обязанности генерального прокурора, дал указание Главному следственному управлению фактически травить руководство Днепропетровской областной государственной администрации».
«В этом я могу рассматривать, что началась некая война, травля. И я считаю здесь действия Генеральной прокуратуры незаконными. А следователи СБУ говорят: мы не знаем, нам дали указание процессуально, фактически, генеральный прокурор, мы не знаем, как нам теперь себя вести», - сказал Куприй.
Кроме того, депутат не исключил, что «сегодня это заместители Коломойского, а завтра его будут таскать».