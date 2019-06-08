Посол Украины в Германии жестко раскритиковал "российское" заявление главы Саксонии

Мельник выразил непонимание "бесцеремонной тягой Кречмера к Путину".

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал призыв главы правительства Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС) к отмене санкций против России, который он назвал "непутевым".

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild. Мельник выразил непонимание "бесцеремонной тягой Кречмера к Путину". "Очень жаль наблюдать, что в саксонского премьера смещен не только внешнеполитический, но и моральный компас", - добавил он.

Кречмер требовал прекратить санкции против России в пятницу. "Мы должны постепенно снижать эти санкции", - сказал он в интервью агентству dpa.

Вскоре после этого он отправился на "Международный экономический форум" в Санкт-Петербурге, где встретился с президентом РФ.

В разговоре речь шла, главным образом, об экономических санкциях против России и трубопроводе "Северный поток-2". Он также пригласил Путина в Саксонию.

Германия и Российская Федерация 7 июня впервые за много лет подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества.