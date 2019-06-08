"Давить именно на людей Путина": британский политик объяснил, какими должны быть санкции против РФ

Проблема очень богатых олигархов РФ заключается в том, что у них много денег, считает политик.

Санкции оказывают влияние на Россию, но они должны быть сильнее.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" член секретариата Кабинета министров Великобритании по вопросам гражданского общества Брукс Ньюмарк.

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Он считает, что текущих санкций недостаточно, поскольку негативные действия Путина продолжатся до тех пор, пока не станут крайне болезненными не только для российского народа.

«Проблема очень богатых олигархов заключается в том, что у них много денег. Когда я был депутатом, то говорил, что мы не должны преследовать российских людей. Мы должны быть нацелены на олигархов. Мы должны ориентироваться на их банковские счета, ограничивая их поездки. Конечно, в ЕС, Великобритании, США, мы должны прекратить покупки их жен в наших дорогих магазинах, мы должны остановить обучение их детей в наших странах», – отметил Ньюмарк.

«Чем больше мы оказываем давление на людей вокруг Путина, тем больше вероятность того, что это приведет к изменению его линии поведения, в отличие от простых экономических санкций, которые наносят ущерб простым россиянам, а не Путину и окружающим его людям», – пояснил британский политик.