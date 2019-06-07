Вторая попытка: Зеленский снова направит в ВР представление на увольнение топ-чиновников

Среди кандидатур на увольнение - министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.

На следующей неделе в Верховную Раду поступит представление от президента Украины Владимира Зеленского на увольнение четырех топ-чиновников.

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Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает ТСН.

Среди кандидатур на увольнение - министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Стефанчук также отметил, что продолжаются переговоры относительно новых кандидатур на эти места. Но имена называть отказался.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Павла Климкина, начальника СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина президент Владимир Зеленский внес в Раду 30 мая.