В Раде назвали запрет ВСУ стрелять в ответ "путем к капитуляции"

Председатель Верховной Рады призывает Зеленского откорректировать позицию по этому вопросу.

Запрет украинским военным стрелять в ответ - "это путь не к миру, это путь к капитуляции", подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Парубий заявил, что с тревогой воспринял поручение президента Владимира Зеленского огласить инициативу о том, чтобы украинские военнослужащие не открывали ответный огонь на атаки российского агрессора.

Как сказал Парубий, "когда наши военнослужащие не отвечают на огонь агрессора, то наших погибших становится все больше".

"И я хочу сообщить новоизбранному президенту Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, это путь к капитуляции", - отметил председатель ВР.

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"И мы не позволим капитуляцию украинцев перед российским агрессором", - подчеркнул Парубий.

По его словам, Зеленский должен "скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим".

Как сообщал УНИАН, 5 июня на заседании в Минске Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизме прекращения огня.

По сообщению пресс-службы Зеленского, глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кучма заявил, что одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.