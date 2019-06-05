Ляшко предлагает ежедневно объявлять в ВР имена погибших на фронте

16:57, 05 июня 2019
Политика
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Фото УНИАН

«В парламенте есть традиция - каждое утро приветствовать депутатов с Днем рождения. В то же время, на фронте ежедневно гибнут наши военнослужащие. Я предлагаю ввести традицию и каждое утро объявлять фамилии наших погибших на фронте Героев, чтобы помнить, что мы живем в стране, которая отражает российскую агрессию. Поскольку в этих мягких креслах депутаты об этом забывают», - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее глава РПЛ заявил, что вместо эпохи кумовьев Зеленский начал эпоху сватов из «95 квартала».

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