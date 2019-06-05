Сколько украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным - опрос

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей востока.

Согласно опросу, две трети опрошенных выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.

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21% - за предоставление русскому языку государственного статуса, еще 11% - за его официальный статус. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей востока, тех, кто общается на русском постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.