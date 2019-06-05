Опрос показал, сколько украинцев довольны действиями Зеленского (инфографика)

По данным опроса, половина респондентов удовлетворена деятельностью действующего президента.

Половина украинцев довольна деятельностью президента Владимира Зеленского, лишь 11% – противоположного мнения, а 39% - не смогли оценить работу главы государства.

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Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

При этом большинство украинцев не довольны работой экс-президента Петра Порошенко, главы правительства Владимира Гройсмана и Верховной Рады.

Отмечается, что деятельностью бывшего президента Порошенко не удовлетворены более 80% респондентов, удовлетворены - 16%.

Деятельностью главы правительства Гройсмана удовлетворены 19%, не удовлетворены - 76%. А работой Верховной Рады не удовлетворены более 90% опрошенных.

Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.