Украина передала ЕС обращение о развертывании миротворческой миссии

Об этом в среду сообщает в Брюсселе представительство Украины при ЕС.

"Представительство Украины при ЕС официально передало руководству евроинституций соответствующее обращение к Совету Европейского Союза с просьбой должным образом рассмотреть этот вопрос и начать консультации относительно начала операции ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны", - говорится в сообщении,

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В этой связи представитель Украины при ЕС Константин Елисеев отметил, что операция под руководством ЕС будет "способствовать восстановлению мира и стабильности на востоке Украины путем создания надлежащих политико-безопасностных условий для успешной имплементации Минских договоренностей и поддержки деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".