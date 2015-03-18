Украина передала ЕС обращение о развертывании миротворческой миссии
Киев официально передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания в Украине международной операции по поддержанию мира и стабильности.
Об этом в среду сообщает в Брюсселе представительство Украины при ЕС.
"Представительство Украины при ЕС официально передало руководству евроинституций соответствующее обращение к Совету Европейского Союза с просьбой должным образом рассмотреть этот вопрос и начать консультации относительно начала операции ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны", - говорится в сообщении,
Читайте такжеВ ЕС не спешат с началом обсуждения по введению миротворцев в Украину
В этой связи представитель Украины при ЕС Константин Елисеев отметил, что операция под руководством ЕС будет "способствовать восстановлению мира и стабильности на востоке Украины путем создания надлежащих политико-безопасностных условий для успешной имплементации Минских договоренностей и поддержки деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".