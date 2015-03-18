Почтить память погибших на Майдане можно, прекратив пытки в милиции - Ягланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации программы реформ "План действий для Украины 2015-2017" с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина и иностранных дипломатов.

Ягланд подчеркнул, что необходимо "покончить с жестоким обращением и безнаказанностью в тюрьмах и в милиции".

По его словам, во время последнего визита в Украину представителей Комитета Совета Европы по предотвращению пыток были обнаружены огромные злоупотребления, особенно осуществляемые работниками исправительных колоний.

Читайте такжеГенсек Совета Европы предостерег Украину от кумовстваЯгланд выразил обеспокоенность по поводу фактов избиения людей и случаев сексуального насилия, распространенных по всей стране. "Они существуют, и существуют благодаря системе запугивания, которая используется для того, чтобы поддерживать внутренний порядок и дисциплину", - сказал генеральный секретарь Совета Европы.

Он отметил, что почтить память погибших на Майдане можно путем демонстрации прекращения пыток.