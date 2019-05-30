Украина может ввести санкции за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициировано введение ограничительных мер против 28 юридических лиц - научных и музейных учреждений, представители которых принимали участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

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Как сообщает пресс-служба МинВОТ, к раскопкам привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица.

Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства так называемой «трассы Таврида» и др.

За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории АРК и г. Севастополя.

«В рамках осуществления мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории МВОТ был идентифицирован ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок. Против 15 из них, которые являются гражданами Российской Федерации, по инициативе МВОТ, Указом Президента Украины от 19.03.2019 № 82/2019 были применены санкции», - сказано в сообщении.

Сейчас МинВОТ инициировано введение ограничительных мер против 28 юридических лиц научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.