В Евросоюзе ожидают, что Россия безусловно и немедленно отпустит украинских моряков

В Евросоюзе ожидают выполнения Россией приказа Трибунала ООН о немедленном освобождении украинских моряков и их судов.

В Европейском Союзе ожидают, что Российская Федерация безусловно и немедленно отпустит захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков и суда.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в микроблоге Twitter.

"ЕС ожидает, что Россия без промедления выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая относительно инцидента, произошедшего вблизи Керченского пролива 25 мая 2018 года, и освободит заключенных под стражу украинских военнослужащих и суда безусловно и немедленно", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ по освобождению захваченных военных судов и моряков.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что сегодня, 30 мая, или завтра, 31 мая, МИД с юридическим обоснованием направит обращение министрам иностранных дел других стран, в котором попросит потребовать от России освободить украинских моряков.