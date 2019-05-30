цей матеріал доступний українською

АП готовит материалы относительно увольнения главы ГПУ Луценко

14:52, 30 мая 2019
Политика
763 1
У Зеленского готовят представление относительно увольнения Юрия Луценко / фото УНИАН

В Администрации президента Украины готовятся материалы относительно увольнения Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Читайте такжеЛуценко похвастался успехами и раскритиковал НАБУ за «нулевые результаты» (видео)

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должности главу ГПУ Луценко.

Сам генпрокурор заявил, что намерен сам подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ГПУ#Юрий Луценко#Владимир Зеленский