АП готовит материалы относительно увольнения главы ГПУ Луценко
14:52, 30 мая 2019Политика
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Зеленский еще во время инаугурации призвал парламент уволить с должности главу ГПУ Луценко.
У Зеленского готовят представление относительно увольнения Юрия Луценко / фото УНИАН
В Администрации президента Украины готовятся материалы относительно увольнения Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.
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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должности главу ГПУ Луценко.
Сам генпрокурор заявил, что намерен сам подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.
Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.
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