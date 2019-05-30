АП готовит материалы относительно увольнения главы ГПУ Луценко

Зеленский еще во время инаугурации призвал парламент уволить с должности главу ГПУ Луценко.

В Администрации президента Украины готовятся материалы относительно увольнения Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Читайте такжеЛуценко похвастался успехами и раскритиковал НАБУ за «нулевые результаты» (видео) Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должности главу ГПУ Луценко. Сам генпрокурор заявил, что намерен сам подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов. Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

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