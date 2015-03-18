В ЕС не спешат с началом обсуждения по введению миротворцев в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал высокопоставленный европейский чиновник, комментируя возможность обсуждения во время саммита Совета ЕС 19-20 марта запроса Украины о направлении миссии по поддержанию мира.

"Лидеры ЕС будут обсуждать все меры, которые ЕС готов осуществить, чтобы поддержать выполнение Минских договоренностей. Продолжение политики санкций - это одно измерение, другое измерение - это мониторинг исполнения. Позиция, которая есть у нас сейчас, заключается в том, что мы должны немедленно усилить мониторинговые возможности", - сказал он.

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При этом чиновник привел пример миротворческих миссий ООН, реализация которых, даже в случае принятия положительного решения, занимает длительное время. "Как вам известно, процесс миротворческих миссий, например ООН, даже если все члены Совета Безопасности согласились, что не может быть гарантировано, будет длительным. Фокус ЕС просто сейчас - значительно усилить миссию ОБСЕ, которая уже существует", - подчеркнул он.