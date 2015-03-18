Генсек Совета Европы предостерег Украину от кумовства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации программы реформ "План действий для Украины 2015-2017" с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина и иностранных дипломатов.

Ягланд рассказал о приоритетах трехлетнего плана действий, который Совет Европы совместно с украинской властью начинает воплощать в жизнь.

По его словам, в первую очередь таким приоритетом является независимая судебная власть и необходимость побороть коррупцию в судах.

"Уже были предприняты важные шаги - есть новые ограничения власти, генерального прокурора, закон об обеспечении права на справедливый суд, а также в прошлом году был принят пакет антикоррупционных законов, и я вижу отсюда желание освободить государственные органы от коррупции, одновременно придерживаясь европейских стандартов", - сказал Ягланд.

Читайте такжеЯгланд назвал "беспрецедентным нарушением всех правил" аннексию РФ Крыма и ее агрессию на ДонбассеПо его убеждению, украинская власть работает с Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианская комиссия) над всеми предложениями Совета Европы.

"Я надеюсь, что мы увидим результаты этого сотрудничества в ближайшие дни", - сказал генеральный секретарь СЕ.

Вместе с тем, он заявил, что украинская власть должна сделать больше в этом направлении.

"Любой намек на кумовство ослабляет Украину. Чем меньше доверия, тем меньше международной уважения и меньше иностранных инвестиций", - сказал Ягланд призвал власти Украины ускорить реформы.

Со своей стороны, Ягланд заверил, что Совет Европы будет продолжать поддерживать Украину. "Мы поможем вам убедиться в том, что принятые законы гарантируют независимость судебной власти. Что органы судейского самоуправления будут должным образом сформированы и будут иметь окончательное решение в вопросе назначения судей и привлечения к ответственности. Что право различных сторон в судебном процессе полностью уважается, включая право каждого гражданина иметь свое дело заслушанным незаангажированным судом и в течение надлежащего периода времени", - отметил генеральный секретарь СЕ.

Также он сказал, что Совет Европы может помочь, чтобы судьи и адвокаты были должным образом подготовлены и работали прозрачно.

"Мы поможем удостовериться в том, что любые преступления и злоупотребления, включительно с теми, которые совершают представители государства, будут должным образом расследованы, а все злоумышленники будут отданы под суд", - сказал Ягланд.