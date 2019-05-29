В ГБР рассказали, сколько у них уголовных производств в отношении депутатов

В ГБР находися 44 производства относительно работников НАБУ.

В Государственном бюро расследований находятся 23 уголовных производства в отношении народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время комитетских слушаний "Деятельность Государственного бюро расследований, состояние выполнения возложенных на ГБР задач и соблюдение им законодательства, прав и свобод гражданина" сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Она отметила, что с начала работы ГБР как органа досудебного расследования, с 28 ноября 2018 года, следователями центрального аппарата начато расследование по 429 уголовным производствам.

"В настоящее время 51 человеку сообщено о подозрении в 24 уголовных производствах. В 540 уголовных производствах продолжается досудебное расследование, исследуются преступления по 1100 эпизодам", - сказала Варченко.

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Первый заместитель директора ГБР отметила, что они «условно» распределяют производства по категориям: "В отношении работников НАБУ - 44 уголовных производства. Это только центральный аппарат. Прокуроры - 81, в отношении судей, членов ВККС, ВСП - 27 уголовных производств. В отношении работников ГБР - 5, других правоохранителей - 239. Народных депутатов - 23. по статье 368 - это коррупционные преступления - 65 и по фактам пыток, что важно, 400 уголовных производств в настоящее время мы расследуем", - рассказала она.

В частности, Варченко подчеркнула, что расследуется уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением работниками НАБУ, которые "умышленно скрыли информацию, не осуществляли надлежащее досудебное расследование, не привлекли виновных лиц к ответственности, чем нанесли убытки государству".

"Уголовное производство было открыто по материалам расследования Дениса Бигуса. Кстати, данное уголовное производство уже на финальной стадии. Думаю, в ближайшее время мы будем отчитываться о результатах", - отметила она.

Также осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении "некоторых руководителей НАБУ" по факту предоставления ими заведомо недостоверных сведений в декларации.

Среди прочего, следователями осуществляется расследование в уголовном производстве по фактам "ненадлежащего исполнения должностными лицами Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, Государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий оборонно-промышленного комплекса своих служебных обязанностей", что привело, в частности, к снижению боеготовности, боеспособности Вооруженных сил Украины и обороноспособности государства".