Больше драйва: кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации и лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Чем объясняется такое решение Владимира Зеленского? Прежде всего, нужно отметить, что у его избирателей обостренное чувство справедливости, потому момент восстановления справедливости в отношении Михеила Саакашвили действительно присутствует.

Саакашвили был лишен гражданства Украины, что называется, «по беспределу»

Ведь Саакашвили был лишен гражданства Украины, что называется, «по беспределу». Очередной эмоциональный выброс Петра Алексеевича привел к тому, что спецназ Пограничной службы упаковал Михеила Николозовича в ресторане «Сулугуни», погрузил в самолет и отправил в Польшу.

Однако, следует отметить и то, что речь идет о частичном восстановлении справедливости. Потому что, на самом деле, Михеил Саакашвили и получал украинское гражданство с нарушением процедуры, в частности, нет даже письменного заявления экс-президента Грузии, в котором бы он просил о предоставлении ему гражданства.

Если уж действительно идти по пути восстановления справедливости, то нужно отменять оба указа Порошенко, а дальше Михеил Николозович должен лично обратиться к президенту Зеленскому, и Зеленский предоставит ему гражданство. В этом случае не «висел» бы первый прецедент, созданный Порошенко.

А так, выходит, Петр Порошенко поступил как настоящий феодал: «хочу казню, хочу – милую», «хочу даю гражданство, хочу – забираю».

Какие перспективы в украинской политике будут у Михеила Саакашвили, когда он вернется?

Какие перспективы в украинской политике будут у Михеила Саакашвили, когда он вернется? На какие роли в государстве он сможет претендовать? После возвращения в Украину Михеил Николозович вряд ли будет задействован в качестве государственного служащего, чиновника. Во-первых, он уже сам сказал, что не стремится занять какие-либо политические должности – мол, всюду уже был, все уже видел. Во-вторых, у него уже есть опыт работы в Одесской области, где он показал себя весьма неэффективным служащим. По-моему, он толком так и не разобрался, куда попал.

Саакашвили мы знаем в ипостаси эффективного разрушителя всего старого, хорошего пиар-менеджера (он – мастер жесткой политической риторики), но отнюдь не как созидателя.

Позиция Зеленского, как известно, такова: он – против назначения экспатов на государственные должности. Он считает, что они могут работать, но в качестве советников. Очевидно, это правило будет распространяться и на Саакашвили. Соответственно, никакого поста он не получит.

Вообще, Михеил Саакашвили – как самонаводящаяся ракета, он сам найдет цели, найдет чем заниматься.

Многие не в восторге от решения Зеленского и скорого возвращения Саакашвили в Украину

Естественно, многие не в восторге от решения Зеленского и скорого возвращения Саакашвили в Украину. Например, те же Луценко, Порошенко и Аваков… Так, окружение Авакова уже нервно отреагировало, критически оценив шаг Зеленского.

Потому очевидно, что Саакашвили добавит драйва украинской политике. При участии в политической жизни страны Михеила Николозовича, нас ждет, как говорит молодежь, треш и угар. Саакашвили наиболее эффективен именно в таком качестве.

Лично я не допускаю, что кто-то может дергать Саакашвили за ниточки – это не тот человек. Потому он может ворваться в политическое пространство, как неуправляемый снаряд, и этим он способен многим спутать карты. Возможно, именно на это и делается расчет.

Как возвращение Саакашвили повлияет на Петра Порошенко, в том числе рейтинги его политической силы перед парламентскими выборами? Петру Алексеевичу придется несладко. Ведь, с одной стороны, в него вцепится Портнов, а у него – мертвая юридическая хватка, Портнов – один из наиболее сильных юристов, который знает, что делает. С другой стороны, на Порошенко набросится эпатажный Саакашвили, который будет говорить то, чего не сможет сказать юрист Портнов. Это – не очень хороший расклад для ушедшего президента.

На ядерный электорат Порошенко все это не подействует

На ядерный электорат Порошенко все это не подействует. Однако по колеблющимся – существенно ударит. Петр Алексеевич думает, что у него в кармане 25% на выборах Верховной Рады. Но, на самом деле, нет никаких 25%, возможно, уже нет даже 10%. Так что на колеблющихся заявления Портнова и возвращение Саакашвили повлияют, особенно на фоне истории с «ситуационной комнатой» в Администрации президента. А эта история все больше приобретает черты сюрреализма и начинает напоминать пьесу Ионеску. Петру Алексеевичу так тяжело расставаться с ролью президента, что он унес с собой «ситуационную комнату». Петр Порошенко – это человек широкой души, но для него стоимость этих серверов и прочего – это даже не «детишкам на молочишко». Хотя, говорят, что, когда он уходил из «Солидарности», он забрал с собой даже мебель… Миллиардер Порошенко считает копейки…

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»