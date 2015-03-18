Порошенко объяснил, какие выборы на Донбассе признает Украина

Глава государства подчеркнул, что выборы на Донбассе должны быть прозрачными и происходить при участии международных наблюдателей, передает ТСН.

"Других выборов в Украине не будет", - добавил Порошенко.

При этом он пояснил, что такие выборы должны быть признаны в цивилизованном мире.

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"Позиция украинской стороны - мы будем иметь дело с представителями Донецка и Луганска, которые будут избраны легитимно по украинскому законодательству в процессе, который четко соответствует международным стандартам, в том числе ОБСЕ. На выборах, которые будут признаны всем цивилизованным миром", - заявил Порошенко.