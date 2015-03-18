Порошенко объяснил, какие выборы на Донбассе признает Украина
02:21, 18 марта 2015Политика
9986 0
Президент Петр Порошенко будет иметь дело лишь с теми представителями Донецка и Луганска, которых выберут на выборах по украинскому законодательству.
Порошенко будет иметь дело лишь с теми представителями Донбасса, которых изберут по украинскому законодательству / УНИАН
Глава государства подчеркнул, что выборы на Донбассе должны быть прозрачными и происходить при участии международных наблюдателей, передает ТСН.
"Других выборов в Украине не будет", - добавил Порошенко.
При этом он пояснил, что такие выборы должны быть признаны в цивилизованном мире.
Читайте такжеЛуценко сомневается, что выборы на Донбассе удастся провести в этом году
"Позиция украинской стороны - мы будем иметь дело с представителями Донецка и Луганска, которые будут избраны легитимно по украинскому законодательству в процессе, который четко соответствует международным стандартам, в том числе ОБСЕ. На выборах, которые будут признаны всем цивилизованным миром", - заявил Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter