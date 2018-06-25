Кличко – наша гордость, Черновецкий защищает меньший класс, Каськив любит борщ

Пока политические силы определяются с единым кандидатом на место киевского городского головы, общественные организации решили им помочь – спросить мнение киевлян. Для этого Комитет избирателей Украины сегодня провел акцию “Киевский “праймериз” – общественный рейтинг единого кандидата от демократических сил”. В целом праймериз – это предварительные выборы, род голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Его смысл заключается в том, чтобы представители одной партии не отнимали друг у друга голоса на основных выборах, ведь их электорат обычно близок.

Комитет избирателей решил воспользоваться западной практикой.

В 9 утру возле станций метро «Площадь Независимости», «Крещатик», «Золотые Ворота», «Печерская», «Позняки», «Левобережная», «Лукьяновская», «Оболонь», «Лыбидская», «Контрактовая площадь» и еще в десятке мест на улицах Киева были установлены пункты для голосования, где киевляне могли заявить свою позицию о едином кандидате на пост городского головы от демократических сил.

В бюллетне с призывом “Поможем политикам определиться, кто будет единым кандидатом”, в алфавитном порядке указаны имена семи потенциальных кандидатов на должность киевского мэра: Владислав Каськив, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Александр Омельченко, Михаил Поживанов, Николай Томенко, Александр Турчинов. Последняя, восьмая колонка пустая, туда избиратели могли вписать свой вариант.

10:20 утра. Возле станции метро “Крещатик” с бюллетенями в руках стоят двое ребят и предлагают прохожим проголосовать. Из метро выходят две женщины.

– Мы будем голосовать за Кличко, можете за нас поставить галочки, – обращаются они к активистам Комитета избирателей.

– Почему за Кличко? – спрашиваю.

– Так это же гордость Украины! – заявляют женщины и бегут по своим делам.

– Очень важно знать человека, его поступки. Поэтому я проголосовала за Омельченко, – рассказывает черноволосая девушка Даша. – Я училась в Университете Гринченко, и он всегда поддерживал наш вуз, проводил хорошие мероприятия. Мы постоянно за него голосовали. А больше никого так хорошо я не знаю из этого списка.

Рабочий “Киевэнерго” Анатолий не удовлетворился предложенным списком и вписал туда действующего мэра Леонида Черновецкого.

– Он хоть что-то делает, – аргументирует свой выбор Анатолий. – У нас дом – гостинка. Жэк всегда обходил его вниманием. Когда пришел Черновецкий, то сделал Службу помощи мэра киевлянам (телефон 051). Моя жена позвонила по телефону и сказала, что у нас не убрана куча гнилых листьев еще с осени, подъезды не убираются. На следующий день все убрали, перезвонили жене и спросили, все ли хорошо. Дело не в Черновецком, а в команде под его руководством. Есть люди, которые говорят красиво, но толку с них никакого. И наоборот, человек может будет очень не грамотный, но может многое делать.

Из метро выходят пятеро мужчин среднего возраста, подходят к урне с бюллетенями и дружно голосуют за Александра Турчинова.

– Я считаю Турчинов – порядочный политик, он будет пытаться строить свою деятельность в Киеве на христианских принципах, – делится с УНИАН духовник Виктор.

– А Вы киевлянин? – спрашиваю.

– Нет, мы из Закарпатья, – с гордостью заявляют мужчины.

– Почему же голосуете за мэра Киева?

– Так это же наша столица!

Почему к праймериз допускали жителей других городов Украины?

– Это мы действительно оплошали, – соглашается активист Комитета избирателей Константин. – У нас 2,5 млн. киевлян зарегистрировано, а живут свыше 4 млн. Им же все равно жить при этом мэре, ездить в общественном транспорте, поэтому они хотят выразить свое мнение.

По словам Константина, голосовать преимущественно подходят пожилые люди. И в самом деле, в это время в центре Киева молодежи практически нет. За два часа проголосовало приблизительно 300 человек.

– Каськив любит борщ, Сан Саныч не пройдет, Юра останется министром, Томенко – тоже нет, Саша Турчинов не бросит правительство, значит, буду голосовать за Кличко. У Виталия есть шансы, – рассуждает вслух киевлянин Алексей Нянченко и ставит крестик напроти фамилии чемпиона по боксу.

– А где же Черновецкий? – удивляется пенсионерка Людмила Ивановна, глядя на список.

– Его нет. Хотя вы можете написать ваш вариант, – объясняет Константин.

– Кошмар! Давайте напишу! – выводя фамилию Черновецкого, выражается о других кандидатах: Омельченко пусть отдыхает на пенсии и пасекой руководит. Вы думаете Кличко что-то сделает? Не понимаю, зачем ему все это. А вот Черновецкий защищает обездоленных и меньший класс, а не олигархов. Он ежемесячно высылает мне по 100 грн.

– Я проголосовал за Юрия Луценко, – делится с УНИАН магистр государственного управления Сергей. – Его слова не расходятся с делом. Многие политики обещают одно, а делают другое. Черновецкий работает как наперсточник. Нельзя сказать, что он крадет. Он действует как Остап Бендер, который знал 400 относительно честных способов отнять собственность.

– Черновецкий победит! – кричит какой-то старичок, проходя мимо.

– Да ничего он не победит, избави Бог! – вмешивается старушка...

Результаты “общественного рейтинга” показали, что большинство киевлян хотят видеть единым кандидатом на столичное мэрское кресло Виталия Кличко. За него отдали голоса 45,17% опрошенных. За Юрия Луценко проголосовали 8,89% опрошенных, за Александра Омельченко – 8,67%, за Николая Томенко – 8,42%, за Александра Турчинова – 7,22%, за Михаила Поживанова – 4,54%, за Владислава Каськива – 2,46%.

Руководитель проектов КИУ Виталий Тесленко отметил, что немало людей (8,74%) отдали голоса за Леонида Черновецкого, хотя его фамилии не было в бюллетне.

Некоторые киевляне подошли к заполнению бюллетеней творчески. В частности, встречались надписи «Я за Космос», «Привет с Марса», «Хочу замуж за младшего Кличко».

Всего в голосувании приняли участие 6945 человек.

Анна Ященко