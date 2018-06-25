Что для Тимошенко лучше – “пятерка” от Президента или “двойка” от Януковича?

Юлия Тимошенко отчиталась. Кампания празднования 100 дней правительства проходила широко. Еще за несколько дней прошли ряд круглых столов, призванных оценить первые шаги второго премьерского пришествия Юлии Владимировны. Эксперты, которые находятся на балансе как коалиции, так и оппозиции, принялись оценивать инициативы правительства Тимошенко.

Неопровержимым политическим успехом правительства считают компенсационные выплаты по сбережениям. “Это ударная фишка правительства Тимошенко, которая принесла ей политические дивиденды в виде повышения рейтинга”, – сказал политолог Владимир Фесенко. Очевидно, это то, за что поставил правительству пятерку и лидер своего блока Владимир Литвин, оценивая политическую составляющую деятельности правительства.

Относительно газовых соглашений с Россией, заключенных правительством, то эксперты дают им полярные оценки. Одни записывают их в несомненный актив Тимошенко (наконец, мы вынудили Газпром пойти на какой-то уступки), другие говорят, что из-за тех соглашений Украина потеряла возможность получения “эксклюзивной цены на газ на 2009 год”. “Поэтому следующий год станет годом так называемых мировых цен на газ”. Такое мнение на одном из круглых столов выразил политолог Андрей Ермолаєв. Анализируя соглашения, одни одобрительно говорят о таком позитиве, как устранение с рынка газового посредника, другие напоминают о том, что российский Газпром таки заходит на украинский рынок, и это приуменьшает победу правительства.

Конечно, оценки экспертов зависят от того, на кого работает та или иная аналитическая структура. Но по мнению всех политологов, газовая тема, точнее – отсутствие долгосрочного контракта на снабжение газом остается одним из крупнейших вызовов для Украины.

Большинство экспертов считают успехом правительства программу “контрабанда – стоп”. По результатам опроса, проведенного фондом “Социовимир”, такой мысли придерживается 75 процентов аналитиков. Сама Юлия Владимировна с гордостью заявила, что граница на замке, и теперь, не оплатив пошлины, даже птица через нее не перелетит.

Позитивом деятельности правительства директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала назвал повышение социальных выплат: студенческих стипендий, зарплаты государственных служащих, пенсий и тому подобное. Также он напомнил, что правительство выполнило свои обещания относительно увеличения выплат при рождении детей.

В соответствии с этим же опросом большинство экспертов положительно оценивают внешнеполитическую деятельность правительства. Напомним, что Юлия Тимошенко дважды побывала в Брюсселе, где встречалась с Генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером и Госсекретарем США Кондолизой Райс, и один раз в Москве, где встретилась с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером.

Среди последних почти личных достижений Тимошенко – досрочные выборы мэра Киева. Хотя правовые основания такого достижения сомнительны, а Партия регионов вообще назвала это “разрушением местного самоуправления”. В то же время все эксперты признают, что решение о перевыборах непопулярного среди киевлян мэра – политическая победа Тимошенко.

Интересно, что эксперты к плюсам деятельности правительства относят и принятие Госбюджета. Но именно коррекция Госбюджета стала причиной для критики Президента. За день до расширенного “стодневного” заседания Кабмина Президент Украины на пресс-конференции заявил, что настаивает на принятии нового реального государственного бюджета. При этом заметил, что “скорейшее принятие реального государственного бюджета 2008 года станет лучшим средством борьбы с инфляцией”. “Когда за два месяца выбирается 60% годовой инфляции, то, очевидно, что вопрос потерял контроль», – сказал Президент. И подчеркнул, что сейчас урегулирование ситуации нуждается в самых серьезных действиях правительства, Министерства финансов, министра экономики, главы Национального банка.

Инфляция – главный негатив, в котором обвиняют правительство. Наверно, ее имел в виду Владимир Литвин, оценивая на тройку экономическую составляющую деятельности Тимошенко.

Партия регионов решила покритиковать 100-й день кабинета Тимошенко трижды. 20 марта на заседании теневого правительства выступил Виктор Янукович. Он назвал действия правительства хаотическими и авантюрными, упрекнув его в нехватке стратегии. Позже “Регионы” обнародовали общественный доклад оппозиционного правительства "100 дней правительства Юлии Тимошенко”.

Самым убедительным его местом было утверждение о том, что правительство демонстрирует беспомощность в вопросе укрощения инфляции, отсутствие прозрачного и понятного для общества плана мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и прогнозируемости".

Николай Азаров, который непосредственно пришел на заседание к Тимошенко, посвященное скромному юбилею правительству, расширил этот тезис. По его словам, Кабмин много говорит о своей антиинфляционной программе, которую он разрабатывает, но остается неизвестным ее содержание. Он сказал, что “сейчас правительство не декларирует свои позиции относительно ситуации на валютном рынке”. Напомним, что за день до расширенного заседания правительства его министр финансов Виктор Пинзеник отказался комментировать ситуацию с долларом.

Уровень инвестиций и экономическое развитие аналитики правительства Тимошенко убедительно, с цифрами в руках, засчитывают в ее плюсы, а аналитики Партии регионов – в ее негативы.

...Госпожа Тимошенко на расширенном заседании Кабмина излучала оптимизм, торжественно перечислила все достижения своего правительства, включая вступление в ВТО. Правда, почти сразу же из Секретариата Президента устами Александра Шлапака Юлию Владимировну одернули. “Мы глубоко ценим то, что делает правительство. Но ему следует быть скромнее”, – сказал первый заместитель главы Секретариата Шлапак. Он почти прямым текстом заявил, что правительству Тимошенко на стоит присваивать себе победы предыдущих правительств и Президента.

В то же время представитель Секретариата поздравил Юлию Тимошенко и ее кабинет со стодневным сроком и пожелал успехов. “Это – неплохой старт”, – оценил он работу правительства.

В прошлый раз Президент отправил правительство Тимошенко в отставку вскоре после того, как оценил его деятельность на пятерку. Очевидно, нынешняя скромная оценка должна радовать Юлию Владимировну. У нее есть шанс продержаться дольше.

Маша Мищенко