Кадры решают не все. Зе-люди

Приход новых кадров в госуправление Владимир Зеленский и его команда обещали еще в ходе избирательной кампании. Однако до последнего не называли возможных кандидатов на разные должности по квоте президента. Говорили лишь, что назначения будут проходить после проведения неких проверок.

«Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть — проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография… Также нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть», - говорил член команды Зеленского Юрий Костюк.

Но когда в первых указах президента Владимира Зеленского появились фамилии, стало ясно: с новыми лицами и, тем более, проведением тщательных проверок кандидатов, похоже, не сложилось.

Генерал с неоднозначным прошлым

После того, как первым указом Владимир Зеленский принял на себя обязанности главнокомандующего, он сразу же провел ряд назначений в военном секторе. Прежде всего, на должность начальника Генерального штаба вместо Виктора Муженко назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, который в 2014 году был руководителем сектора «Б» и главой оперативного командования «Юг», а с 2016 года возглавлял штаб Сухопутных войск ВСУ. До назначения главой Генштаба, с февраля 2017 года, Хомчак был главным инспектором Министерства обороны.

Впрочем, чаще всего его связывают и событиями 2014 года, с трагической страницей истории Украины – военной операцией в Иловайске. Некоторые участники этих событий утверждают, что неправильное командование Хомчака привело к гибели бойцов во время выхода из окружения. Другие, наоборот, выступают в его защиту. Мол, Хомчак – боевой генерал, который находился на передовой вместе с солдатами и задних не пас.

Сам новый глава Генштаба какие-либо обвинения в свой адрес отрицает. Историю Иловайска он, в частности, рассказал в интервью УНИАН.

«Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести ... Это все - бремя в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив», - заявил он, комментируя бои за Иловайск.

Хомчак подчеркнул, что имел такую же возможность погибнуть, как и все, поэтому ему не стыдно. «Я сделал все, что я мог в той ситуации. Тогда наличие генерала там (в Иловайске - УНИАН) было элементом сдерживания для бойцов. Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил - «нет, я на месте», тогда все - «мы воюем дальше»», - добавил он.

Военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов убежден, что назначение Хомчака, с большой долей вероятности, связано с желанием выявить коррупционные схемы в ВСУ. «Его назначение может быть связано с тем, что нужно было срочно убрать Муженко и его команду от управления ВСУ. А главное – отстранить их от денежных потоков, так как начальник Генштаба является главным распорядителем военного бюджета», - считает Жданов.

По его мнению, ряд факторов играют не в пользу Хомчака. К примеру, то, что он - «кремлевский курсант». Так называли студентов Московского училища имени Верховного Совета СССР, и в этом училище регулярно «пасся» КГБ. Или то, что Хомчак «представитель плеяды генералов без боевой подготовки – после сокращения ВСУ Марчуком, он был уволен из рядов армии». «Думаю, что это временное назначение, так как он знает о ситуации в ВСУ изнутри», - подытожил Жданов.

Кадры из старой системы и ближайшие соратники

Впрочем, генерал Хомчак – далеко не самая одиозная личность новой команды. Так, руководить Администрацией президента Зеленский доверил адвокату Андрею Богдану.

Уже неделю общество обсуждает незаконность такого назначения под предлогом того, что Богдан, из-за работы в правительствах беглых Виктора Януковича и Николая Азарова (с 2007 по 2010 год он занимал должность замминистра юстиции, а с декабря 2010 года по март 2014 года был заместителем министра Кабинета министров - правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики), попадает под закон об очищении власти. И, согласно закону, не может занимать любые госдолжности в течение пяти лет.

Сам Богдан считает, что был люстрирован несправедливо: «Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях. И автором этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации».

Кроме того, он обращает внимание, что должности главы администрации президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому люстрация на них не распространяется.

В свою очередь, экс-глава департамента по вопросам люстрации при Минюсте Татьяна Козаченко не считает вопрос о назначении Богдана спорным. «Распространение запрета регулируется только одним законом – «Об очищении власти»… В перечне должностей четко указана должность главы Администрации президента», - заявила она.

Впрочем, советник Зеленского и новый замглавы администрации президента Руслан Рябошапка заверил, что Зеленский может уволить Богдана, если Конституционный суд сочтет закон о люстрации противоречащим Основному закону. Но когда Конституционный суд сможет рассмотреть этот вопрос, неизвестно.

Нельзя назвать чужим во власти и еще одного человека из «новой» команды. Это экс-министр финансов в правительстве Гройсмана Александр Данилюк, который вскоре может сменить амплуа и стать секретарем Совета нацбезопасности.

Такое возможное решение Зеленского у многих вызывает недоумение, поскольку еще в статусе министра у Данилюка то и дело случались конфликты с чиновниками, имеющими отношение к оборонной и правоохранительной системе. В частности, в сентябре 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков устроили публичную перепалку с Данилюком на заседании Кабмина из-за задержки в распределении 97 млн гривен на нужды правоохранителей. А в августе 2017 года глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский и вовсе обвинил Данилюка в пособничестве России. «Все, что возможно, что может заблокировать финансирование Вооруженных сил, он это делает…», - возмущался Пашинский.

Сам Данилюк о возможном назначении говорит уклончиво, ссылаясь на отсутствие президентского указа, однако не скрывает, что обсуждает с президентом вопросы работы СНБО в будущем. «Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО. Сейчас мы это обсуждаем с президентом, и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной», — сказал он.

«Данилюк, долгое время работающий в государственном секторе, имеет понимание того, как работают силовые ведомства и СНБО. Кроме того, в команде, которая работает с Данилюком и Зеленским, также есть люди, которые имеют опыт работы в силовых ведомствах. Потому с его назначением я не вижу никаких проблем», - говорит Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Эксперт объясняет, что и при других президентах руководство СНБО довольно часто попадало под контроль людей, не имеющих отношения к силовым ведомствам. «Если при Кучме и Ющенко это были люди, имеющие опыт – генералы Евгений Марчук, Владимир Радченко, то, начиная со времен Януковича, должность секретаря СНБО была связана с ручным управлением силовиками. От того, как человек был вхож в кабинет президента, зависела их позиция в вертикали власти – либо это была функция, либо влиятельный игрок в политическом процессе. Так произошло с Андреем Клюевым, который после Революции Достоинства, по факту, сконцентрировал в своих руках все рычаги влияния после отставки Левочкина… Ни Турчинов, ни Парубий, также не являлись военными специалистами, возглавляя СНБО, но с ролью координаторов они, в свое время, по большому счету, справились», - отмечает Кулик.

Кстати, у президента Зеленского, похоже, такая же короткая «лавка запасных», как и у президента Порошенко. Во всяком случае, об этом говорит ряд назначений на должности ближайших соратников.

В частности, замглавы АП стал сценарист «95 Квартала» Юрий Костюк, первым заместителем главы Службы безопасности, неожиданно для всех, стал друг детства и экс-глава предвыборного штаба Зеленского и партии «Слуга народа» Иван Баканов, первым помощником Зеленского стал его бизнес-партнер Сергей Шефир, представителем президента в парламенте - идеолог команды Зе Руслан Стефанчук, а представителем в Кабмине – экономист Андрей Герус.

Временные меры

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич такие кадровые назначения Зеленского объясняет тем, что президенту, в условиях конфронтации с парламентом и правительством, необходимо поставить на ключевые должности своих людей, дабы уравновесить ветки власти. «Ему необходимо обеспечить управляемость для выполнения своих решений через ключевые органы, которые у него есть – АП и РНБО. Именно АП отвечает за политический консенсус и сотрудничество с партиями, и именно за нее, насколько мне известно, были бои между группами влияния. Назначение Богдана тому подтверждение. В то же время, ему есть альтернатива в лице Шефира, так как помощник президента во времена Порошенко занимался стратегическим планированием и у него были полномочия, которыми он, в случае кулуарного конфликта с главой АП, мог получить контроль над администрацией и принять на себя ключевые функции по коммуникациям с другими субъектами», - говорит Тышкевич.

Касательно назначения Баканова в СБУ, эксперт отмечает, что это – временная мера для организации работы структуры в целом: «На данный момент у Зеленского нет возможности назначить главу СБУ из-за конфликта с парламентом. Поэтому главная функция Баканова не сколько в управлении, сколько в получении технической информации по ведомству».

Тышкевич убежден, что, несмотря на критику первых назначений, Зеленскому пока удалось то, что, в свое время, не удавалось Порошенко. «Если вспомнить предыдущего президента, то ему удалось сделать первые военные назначения лишь через месяц после инаугурации, причем тогда же у него впервые появился и консенсус с правительством. Здесь же ситуация иная и продвигается все быстрее», - говорит эксперт.

Еще один важный момент – внешняя политика. Здесь при назначениях не обошлось без казуса. Так, сначала Зеленский издал указ о назначении замглавы АП нынешнего замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но позднее она, судя по всему, отказалась от этой должности – так как президент аннулировал свое кадровое решение. «Карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и замыслов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день», — объяснила она свое решение.

Спустя сутки на должность, ранее предложенную Зеркаль, был назначен дипломат, экс-замминистра иностранных дел и действующий глава миссии НАТО в Украине Вадим Пристайко (хотя незадолго до подписания указа, ходили слухи, что Пристайко может стать новым главой МИДа).

«Назначение Пристайко говорит о том, что именно на Банковой сейчас будут генерировать позиции во внешней политике и требовать от министерства выполнения этих задач. Зеркаль бы с этим заданием не справилась, так как очень скоро это спровоцировало бы конфликт с министерством, она бы не обеспечила эффективной смычки «администрация-МИД». А Пристайко человек довольно жесткий, более-менее прогнозированный в своих действиях и тот, кто не слишком зависим от каких-либо групп в самом МИДе. Потому, как куратор, на этом этапе он полностью удовлетворяет Зеленского», - рассуждает Кулик.

В ближайшие недели Украину ждут новые назначения. И, с большой долей вероятности, они могут вызывать не меньшую бурю эмоций в обществе, чем первые указы нового президента. Тем не менее, эксперты рекомендуют брать во внимание тот факт, что все назначения, предпринятые Владимиром Зеленским сейчас – временная комбинация, которая буквально через пару месяцев может принять совсем другую конфигурацию, поскольку расклад сил и интересов напрямую будет зависеть от результата досрочных парламентских выборов.

Анастасия Заремба