Россия хочет направить своих представителей наблюдать за выборами в Раду - СМИ
Россия считает, что обладает всеми правами участвовать в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины и российской стороне необходимо направить наблюдателей на выборы, которые должны состояться летом текущего года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.
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Отмечается, что в российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что пока так далеко не думали, однако данный вопрос обязательно встанет в повестку дня.
"Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере, принять решение о направлении", - указал собеседник агентства, добавив, что у России "считают, что как государство-участник ОБСЕ она имеет все полномочия и права, обязанности участвовать в мониторинге".
Напомним, в феврале 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине. Запрет касается как президентских, так и парламентских выборов.