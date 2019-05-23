"Будет меньше советского": Зеленский прокомментировал назначение Хомчака начальником Генштаба ВСУ

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Руслана Хомчака начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявив, что с его приходом в украинской армии будет оставаться меньше советского, а будет внедряться больше западных стандартов.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Читайте также"Я тоже мог погибнуть": новый глава Генштаба рассказал об Иловайской трагедии

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, а на деле будут внедряться западные стандарты», - заявил он.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

*** Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.