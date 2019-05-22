Партийный съезд БПП состоится в пятницу – СМИ

Утверждается, что на съезде будет обсуждаться вопрос участия партии в досрочных парламентских выборах.

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) проведет съезд в ближайшую пятницу, 24 мая.

Читайте такжеПорошенко задумался над досрочными выборами, роспуск Рады может быть ему выгодным – СМИ

Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники в руководстве политсилы.

Утверждается, что на съезде будет обсуждаться вопрос участия партии в досрочных парламентских выборах.

Съезд, как отмечается, будет состоять из двух частей.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Согласно новому опросу социологической группы «Рейтинг», БПП готовы поддержать 8,8% определившихся с симпатиями избирателей. В то же время, БПП возглавляет антирейтинг политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9% опрошенных.