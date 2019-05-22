Партийный съезд БПП состоится в пятницу – СМИ
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) проведет съезд в ближайшую пятницу, 24 мая.
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Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники в руководстве политсилы.
Утверждается, что на съезде будет обсуждаться вопрос участия партии в досрочных парламентских выборах.
Съезд, как отмечается, будет состоять из двух частей.
Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Согласно новому опросу социологической группы «Рейтинг», БПП готовы поддержать 8,8% определившихся с симпатиями избирателей. В то же время, БПП возглавляет антирейтинг политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9% опрошенных.