Качиньский рассказал о мощном российском лобби в ЕС

В качестве примера он привел "Национальное собрание" во главе с лидером ультраправых Марин Ле Пен.

Лидер партии власти Польши Ярослав Качиньский заявил, что политические группировки в некоторых странах ЕС, в частности во Франции, имеют очевидные связи с Россией и получают ее поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Polska, которое было опубликовано в среду.

"Из 30 тысяч различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире ЕС, огромная часть имеет прямое российское происхождение или связана с русскими", - сказал Качиньский. По его словам, "российское лобби в ЕС – очень, очень сильное".

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Качиньский рассказал о влиянии России на Европейский Союз. Он указал на "политические формирования, которые действуют в отдельных странах, явно связаны с Москвой и получают ее поддержку".

В качестве примера он привел "Национальное собрание" во главе с лидером ультраправых Марин Ле Пен.

"Важнейший вопрос: насколько Кремль будет корректировать политику таких формирований, если они станут важной силой в ЕС? Насколько сильны эти связи и зависимости?" - отметил лидер "Права и справедливости".