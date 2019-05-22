«Национальный Корпус» требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер
Об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии «Национальный Корпус» в YouTube.
По словам представителей «Национального Корпуса», которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.
«Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти», – заявили представители политической силы.
В «Национальном Корпусе» также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.
«Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: «Национальный Корпус» идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей», – прокомментировали в «Национальном Корпусе».
Напомним, что сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за изменения в избирательное законодательство.