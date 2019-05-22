Ляшко рассказал, в какую позицию встанет перед Зеленским

Ляшко заявляет, что Зеленский действует, как Янукович и Порошенко.

Радикальная партия переходит в оппозицию к "узурпатору Зеленскому".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский "топчется по ней (Конституции - УНИАН) ногами», он принимает "неконституционные решения, которые привели к конституционному кризису в воюющей стране".

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Как отметил Ляшко, Зеленский действует как экс-президент Виктор Янукович, пытаясь "узурпировать власть в стране", пользуясь своим высоким рейтингом.

Лидер Радикальной партии отметил, что проведение выборов по закрытым спискам - "это чистой воды авантюра", которая приведет не к очищению власти, а к ее захвату. "Зеленский действует, как Порошенко: он посадил на потоки, созданные Порошенко, своих людей", - убежден Ляшко.

"Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому", - заявил Ляшко.