В Раде проходит экстренное заседание, созванное Зеленским (онлайн-трансляция)

В письме от 21 мая Парубий напомнил, что в связи с обращением президента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады издал распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12.00.

Президент Владимир Зеленский экстренно созвал Верховную Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему выборов и снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%.

За час до заседания законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов до сих пор не зарегистрирован.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий просит президента Украины Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения на сегодняшнем внеочередном заседании парламента.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с УкраинойВ письме от 21 мая Парубий напомнил, что в связи с обращением президента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады издал распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12.00.

"Вместе с тем, - заметил Парубий, - в соответствии с положениями регламента Верховной Рады Украины, при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины".

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский обратился к Парубию относительно созыва внеочередного заседания парламента 22 мая. В сообщении на странице Зеленского в Twitter сказано: "Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". К своему сообщению он добавил фото обращения к Парубию, в котором просит включить в повестку дня заседания 22 мая вопрос о внесении изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".