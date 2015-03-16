Рада на этой неделе планирует разрешить международные военные учения на территории Украины

Как передает корреспондент УНИАН, также проектом расписания заседаний парламента на текущую неделю предполагается рассмотреть проект постановления об обращении ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ о нарушениях прав и свобод человека в Крыму.

Включить в повестку дня и принять решение планируется относительно законопроекта об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях.

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В среду, 18 марта, предлагается рассмотреть проект постановления об отмене решения ВР от 5 февраля о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины.

В пятницу, 20 марта, планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О государственных наградах Украины” (относительно предоставления права присвоении звания Героя Украины лицам, которые не являются гражданами Украины).