"Глубинный политический кризис": эксперты объяснили, чем грозит отставка Гройсмана

По данным эксперта Сергея Быкова, Гройсман собирался уволиться сразу же после второго тура выборов.

Если парламент поддержит процедуры, и правительство вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом уйдет в отставку, то в Украине начнется глубинный системный политический кризис.

Такой прогноз дал политический эксперт Сергей Быков, передает «Главред».

По данным эксперта, Гройсман собирался уволиться сразу же после второго тура выборов.

"Отставка Владимира Борисовича была запланирована еще до второго тура президентских выборов. И уже был готов текст заявления об отставке. Он собрался идти на выборы во главе партии "Люди важливі", о чем ранее заявлял. Технически то, что он сегодня написал заявление и обратился к парламенту принять ее, еще ничего не гарантирует. Я не думаю, что в Раде откажутся проголосовать за отставку действующего премьера. И в последующем это тянет за собой отставку всего правительства", - допускает Быков.

И если парламент поддержит процедуры, и правительство уйдет в отставку, то у нас начнется глубинный системный политический кризис, спрогнозировал он.

"Исполнительная власть у нас достаточно специфична. Ведь Кабмин не подконтролен президенту. Он подотчетен именно Верховной Раде. И именно поэтому Гройсман и писал заявление к парламенту. И если еще по состоянию на пятницу можно было сформировать коалицию, она могла быть временной, технической. После этого отправить действующее правительство в отставку и назначить новое. Сейчас Владимир Борисович будет исполнять обязанности премьера, как и все министры до тех пор, пока не будет назначения новых", - отметил эксперт.

Политолог Андрей Вигиринский объяснил, что досрочная отставка Кабинета министров – маловероятна.

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"За нее в Раде никто не проголосует. А если Гройсман уйдет, то его функции будет исполнять его первый заместитель на время предстоящих двух месяцев избирательной кампании. И это сути не поменяет. Также, глава Кабмина вносится президентом по согласованию с коалицией депутатских фракций. А коалиции у нас нет. Соответственно, отсутствует субъект внесения. При существующей модели формирование нового правительства делает невозможным", - сказал политолог.

По словам политолога Алексея Якубина, если Рада проголосует за отставку Гройсмана, то его обязанности будет исполнять Степан Кубив, как первый вице-премьер.

"Что касается Гройсмана, то очень многое зависит от коалиции, которой в Раде нет. Кандидатуру нового премьера подает коалиция. Для того, чтобы подать кандидатуру нового премьера, нужна новая коалиция. Учитывая заявленные планы о досрочном роспуске парламента, я не думаю, что мы сейчас сможем увидеть новую коалицию, которая подаст нового премьера, это маловероятно. То есть, скорее всего Гройсман будет оставаться на должности, если конечно не возникнет вопрос с его отставкой в самой Раде. И тогда просто кто-то будет исполняющим обязанности. Например, первый вице-премьер Степан Кубив. Но для Владимира Зеленского от этого редька не будет слаще", - отметил Якубин.

И объяснил, в чем был смысл предложения Владимира Зеленского к чиновникам Кабмина написать заявление об уходе.

"Чтобы общество и представители международных делегаций видели, что новый президент ни у кого ничего не вымогает. Он просто предлагает им цивилизованно написать заявление и уйти в отставку, если они не могут сделать определенных вещей. Не просто так прозвучала фраза и цитата Рейгана. Это было прямая наводка на действующий Кабмин – вы рассказываете, что не можете ничего сделать, потому что вы проблема. Потому, если вы говорите, что не можете сделать и думаете, что я буду готов это терпеть, то вы ошибаетесь. Он показал, что готов на тот состав министров, которые есть сейчас, начинать публичное давление параллельно с досрочными выборами", - отметил Якубин.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отставка премьер-министра Владимира Гройсмана может стать препятствием для продолжения текущей программы с Международным валютным фондом, миссия которого начала работу в Киеве сегодня, 21 мая.