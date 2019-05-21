Бурбак пришел с Конституцией на консультации к Зеленскому о роспуске Рады

Руководитель фракции "Народный фронт" отметил, что заявление о роспуске парламента является политическим и "никакого отношения ни к закону, ни к Конституции не имеет".

Заявление о роспуске Верховной Рады является политическим. Основания для роспуска парламента могут быть только после того, как истечет 30-дневный срок на формирование новой коалиции.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами под стенами Администрации Президента.

"Вчера получил официальное приглашение, согласно статье 90 Конституции Украины относительно проведения якобы консультаций по роспуску VIII созыва Верховной Рады. С собой захватил Конституцию Украины. Хочу ознакомить президента со статьей 83 и 90 Основного закона. Гарантом этой Конституции является президент, который вчера принимал присягу", - сказал Максим Бурбак.

Он также добавил, что заявление о роспуске парламента является политическим: "Никакого отношения ни к закону, ни к Конституции не имеет".

Руководитель фракции "Народный фронт" напомнил, что 17 мая с трибуны парламента фракция объявила о своем выходе из коалиции.

"У нас есть новый президент, новая повестка дня, и под эту повестку дня нужно формировать коалицию", - отметил Максим Бурбак.

"С 17 мая начался отсчет 30 дней, который предусмотрен статьей 83 Конституции на формирование новой коалиции. Все основания для роспуска парламента могут были лишь после того, как истечет 30-дневный срок", - подчеркнул парламентарий.

"Я хочу напомнить президенту эти две статьи. Он как гарант Конституции не может подписывать такой указ", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Вместе с тем, Максим Бурбак подчеркнул, что даже если будут объявлены сомнительные досрочные парламентские выборы, политическая партия "Народный фронт" примет в них участие, чтобы отстаивать тот курс страны и реформы, которые отстаивала в течение 5 лет.