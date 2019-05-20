Королева Елизавета II направила Зеленскому наилучшие пожелания
15:03, 20 мая 2019Политика
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В Британии поздравили Зеленского с официальным вступлением в должность президента Украины.
Королева Великобртанії Елизавета II \ REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II (династия Виндзоров) направила президенту Украины Владимиру Зеленскому наилучшие пожелания по случаю принесения им присяги.
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Об этом сообщает посольство Великобритании в микроблоге Twitter.
"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского со вступлением на пост президента Украины. Мэй отметила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом Украины Зеленским.
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