Королева Елизавета II направила Зеленскому наилучшие пожелания

В Британии поздравили Зеленского с официальным вступлением в должность президента Украины.

Королева Великобритании Елизавета II (династия Виндзоров) направила президенту Украины Владимиру Зеленскому наилучшие пожелания по случаю принесения им присяги. Читайте такжеЗеленский рассказал, каким будет его первый президентский указ Об этом сообщает посольство Великобритании в микроблоге Twitter. "Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского со вступлением на пост президента Украины. Мэй отметила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом Украины Зеленским.

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