Украинский интерес. Долгожданный кредит, вашингтонский торг и исчезнувший Путин

Украинская власть получила царский подарок к первым 100 дням работы парламента и правительства: МВФ принял решение выделить нашей стране 17,5 миллиардов долларов, 5 из которых уже пришли в Украину. Предваряя конкуренцию между разными представителями правящей элиты по поводу, кто больше причастен к получению государством астрономической для «маленького украинца» суммы, отмечу: это скорее политическое решение, аванс цивилизованного сообщества и демонстрация веры в существование независимой Украины и впредь. Полагаю, что условия использования этих кредитных ресурсов будут наиболее жесткими, по сравнению с предыдущими случаями, что не избавит кредит от политических спекуляций.

Без одобрения Вашингтоном кредитование Украины было бы невозможным. Но администрация Обамы продолжает игнорировать призывы оппонентов из Конгресса и некоторых президентских соратников поставить нашей стране летальное оружие для осуществления более активных военных действий. В Белом доме полагают, что летальное оружие с клеймом Made in USA способно спровоцировать Россию на активизацию действий на Донбассе, и эту уверенность разделяют в Берлине. Впрочем, это не помешает американцам начать поставки нелетального вооружения – дронов, бронированных автомобилей, систем связи и контрбатарейных локаторов. К тому же более сотни американских танков и броневиков выгружены в порту Риги и распределены между странами Балтии, которые не только являются членами НАТО, но и многократно выказывали обеспокоенность о возможной российской агрессии. Показательно, что Петр Порошенко убежден: в случае наступления сепаратистов на Донбассе наша страна получит летальное оружие из стран Европейского Союза.

В Вашингтоне с официальным визитом побывал Дональд Туск. Президенту Европейского Совета, представляющему государство Центральной Европы с недюжинными амбициями, непросто выступать в роли коммуникатора между Старой Европой и бывшими социалистическими странами. Туск откровенно признал, что перспективы усиления санкций Европейского Союза против России сегодня выглядят весьма призрачными, и напомнил Бараку Обаме, что Кремль пытается расколоть Запад, играя на существующих противоречиях между его центрами влияния.

Ранее отличавшийся повышенной публичной активностью Владимир Путин уже добрую неделю не появляется на людях. В социальных сетях и политических кулуарах муссируют самые разнообразные конспирологические версии. Определенно можно сказать, что это исчезновение продемонстрировало авторитарный характер России, в которой общественно-политический процесс замкнут на президента. А Украине и нашим политикам он должен показать, что от исчезновения Путина ничего не меняется – на уходящей неделе Россия не только заявила о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе, но и напомнила о праве размещать ядерное оружие в Крыму.

Показательно, что российские марионетки из самопровозглашенных ДНР и ЛНР требуют от Украины экстренных действий по признанию их особого статуса, хотя о полном прекращении огня говорить не приходится, как и об обмене пленными и заложниками. Из Донецка и Луганска апеллируют к Парижу и Берлину. Тем временем наблюдатели фиксируют повышенную активность сепаратистских отрядов, из которых российские офицеры последовательно выстраивают из наемников подобие регулярной и управляемой армии, готовой к дальнейшим наступательным действиям. Сомнительно, что в России избрали подобный метод устрашения украинской власти, скорее, готовятся к расширению подконтрольной территории.

Евгений Магда