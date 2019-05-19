Порошенко уволил Сергея Марченко с должности замглавы Администрации президента

В августе 2018 года Марченко был назначен заместителем главы АП.

Президент Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко. Читайте такжеПорошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина Соответствующий указ №293 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. «Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации президента Украины», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Сергей Марченко был назначен заместителем главы Администрации президента Украины. До этого он был заместителем министра финансов.

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