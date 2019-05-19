Порошенко уволил Сергея Марченко с должности замглавы Администрации президента
20:31, 19 мая 2019Политика
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В августе 2018 года Марченко был назначен заместителем главы АП.
Ранее Марченко был заместителем министра финансов / Фото УНИАН
Президент Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.
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Соответствующий указ №293 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.
«Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации президента Украины», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Сергей Марченко был назначен заместителем главы Администрации президента Украины. До этого он был заместителем министра финансов.
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