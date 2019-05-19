цей матеріал доступний українською

Порошенко уволил Сергея Марченко с должности замглавы Администрации президента

20:31, 19 мая 2019
Политика
3 0
Ранее Марченко был заместителем министра финансов / Фото УНИАН

Читайте такжеПорошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина

Соответствующий указ №293 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации президента Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Сергей Марченко был назначен заместителем главы Администрации президента Украины. До этого он был заместителем министра финансов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#Администрация президента