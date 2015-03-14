Адвокаты Савченко пожаловались в прокуратуру РФ на недопуск к летчице украинских врачей

Об этом сообщили адвокаты Надежды Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин сегодня в Twitter.

Ранее адвокат Савченко Николай Полозов в Twitter написал, что украинских медиков после многочасового ожидания так и не пустили к летчице и нардепу.

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Напомним, Савченко находится в российском СИЗО с лета 2014 года. В декабре онаобъявила голодовку. 5 марта адвокаты сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которая длилась более 80 дней. Летчица попросила разработать ей сбалансированное питание и потребовала, чтобы это сделали украинские врачи. Министерство здравоохранения Украины определило троих врачей для проведения ее обследования.