Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого
23:56, 18 мая 2019Политика
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Спецпредставитель США Курт Волкер награжден за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.
Петр Порошенко и Курт Волкер / фото president.gov.ua
Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курта Волкера.
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Текст соответствующего указа №284/2019 обнародован на сайте президента.
Отмечается, что Волкер награжден за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.
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