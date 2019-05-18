Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого

Спецпредставитель США Курт Волкер награжден за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курта Волкера. Читайте такжеПорошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого Текст соответствующего указа №284/2019 обнародован на сайте президента. Отмечается, что Волкер награжден за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

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