Зеленский может распустить Верховную Раду, несмотря на выход «Народного фронта» из коалиции - эксперт

По словам политолога, в Украине будет продолжаться «тактическая борьба» вокруг темы досрочных парламентских выборов.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может издать указ о роспуске Верховной Рады, несмотря на выход фракции «Народного фронта» из парламентской коалиции.

Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

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В целом, по словам политолога, выход фракции «Народный фронт» из парламентской коалиции с юридической точки зрения «значительно уменьшает вероятность роспуска ВР».

По его словам, это фактически нейтрализует роспуск Рады, поскольку, согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае ее создания президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов (запланированы на 27 октября 2019 года - УНИАН) законодательство вводит мораторий на досрочный роспуск Рады.

Фесенко отмечает, что после 16 июня даже теоретическая возможность роспуска ВР исчезает.

Однако, как отметил политолог, «Украина - это такое государство, где возможно все».

«У президента, если захотят распустить Верховную Раду, могут сослаться на то, что коалиция реально прекратила свое существование не сейчас, а раньше, о чем свидетельствуют судебные решения о предоставлении списков членов коалиции. Списки не были представлены, соответственно, с этого момента можно считать, что коалиции не существует», - отметил он.

Кроме того, Фесенко отметил, что сейчас могут появиться иски к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о злоупотреблениях его должностными обязанностями, поскольку он не объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте раньше.

«Мы сейчас увидим продолжение тактической борьбы вокруг темы досрочных парламентских выборов», - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Напомним, по решению Окружного административного суда города Киева от 28 февраля 2019 года Верховная Рада Украины должна была до 12 марта 2019 года предоставить список народных депутатов, которые входят в состав парламентской коалиции. Однако этого не было сделано.

Суд постановил вытребовать у парламента сведения по состоянию на 28 февраля с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, которые входят в состав коалиции депутатских фракций «Европейская Украина». Также в постановлении сказано, что такие сведения должны предоставить аппарат ВР, координаторы коалиции - председатели фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак.