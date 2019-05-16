Майские страсти. Зачем Кернесу "Мясник" и снос волонтерской палатки

8 мая на сайте Харьковского горсовета появились сразу две знаковые петиции. Одна - с предложением убрать с центральной площади города палатку «Все для победы», установленную там перед зданием облгосадминистрации проукраинскими активистами и волонтерами в 2014 году. Волонтерскую палатку авторы петиции называют «убогим, замызганным одороблом», сетуют на то, что она-де «уродует площадь» и является небезопасным объектом, поскольку «недавно там взорвался газовый баллон». «Пришло время вернуть площади Свободы ее первозданный вид», - сказано в петиции.

Вторая - о том, что необходимо вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро «Дворец спорта» имя советского маршала Георгия Жукова, которое те носили до декоммунизации. «Нужно честно смотреть правде в глаза - Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова. К любой исторической личности можно относиться по-разному, однако факты таковы, что именно Жуков оставил след в истории нашего города, в то время как генерал-майор советской армии Петр Григоренко связан с Харьковом только местом учебы в течение двух лет. Несомненно, правозащитная деятельность Петра Григоренко заслуживает уважения, но это никак не означает, что именно в названии харьковского проспекта должна быть увековечена его память», - написал автор петиции, забыв, впрочем, упомянуть, что многие живые фронтовики все еще помнят две знаковых армейских клички Жукова – «Мясник» или «Катафалк», которыми советские солдаты наградили маршала за стремление выполнять боевые задачи «любой ценой», не считаясь с жертвами, и за чудовищное пренебрежение к жизням и судьбам рядовых солдат.

Вечером того же дня, когда петиции появились в информпространстве, мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook поддержал обе: «Я думаю, что, если эти две петиции наберут необходимое количество голосов - а это 5 000 - я сделаю все, зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь. На эту палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать. С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко, сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов, предложенное в них не останется на бумаге».

Эта публикация вызвала значительное количество негативных комментариев, и через некоторое время под текстом появилось дополнение: «UPD. Я тут в комментах читаю, что это ватный пост, что стоило каким-то мразям разбить памятный знак на площади Свободы, как полезла вата. Так я вам скажу - памятный знак «На честь самовизначення української нації 16 липня 1990 року - Декларації про державний суверенітет України» восстановлен горсоветом. А в течение месяца этот разбитый, но отремонтированный, мы заменим на новый. Так что выдохните, перепатриоты».

Однобокая мэрская активность

Что же касается петиций, необходимое количество подписей под ними было собрано в течение нескольких дней. После чего городские власти стали требовать от волонтеров убрать палатку, а городская топонимическая комиссия поддержала переименование проспекта и решила вынести этот вопрос на сессию горсовета.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что УИНП обратится в суд и Генпрокуратуру, если в Харькове переименуют проспект Петра Григоренко в честь Жукова. Кернес ответил ему через Facebook: «Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах «старались» ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем».

Впрочем, реакция представителей проукраинских сил в Харькове не заставила себя ждать. Харьковские евромайдановцы заявили, что началось наступление на украинский Харьков. Один из заявителей палатки, участник событий 2014 года в Харькове, волонтер АТО и ООС Борис Редин обратился к действующему и новоизбранному президентам Украины, спикеру Верховной Рады, главе обладминистрации и всем неравнодушным за помощью в защите палатки. По его словам, эта палатка - важный объект в информационной войне. Именно с места, где она установлена, начинались штурмы Харьковской обладминистрации. 1 марта 2014 были жестоко избиты евромайдановцы и вывешен российский флаг, а 7 апреля 2014 было объявлена «Харьковская народная республика».

«Палатка непрерывно действует с 2014 года и пользуется вниманием харьковчан, гостей города и иностранных туристов. О ней снимают документальные фильмы, к ней водят экскурсии, проводят фотосессии... У палатки расположены стенды, информирующие о том, что на Донбассе идет война, гибнут люди, его часть и Крым оккупированы», - отметил активист.

При этом представители харьковской общественности напомнили и о том, что ранее петиции, неугодные городской власти, почему-то либо не регистрировались на сайте горсовета, либо получали отрицательный ответ мэра.

Однако в этот раз, учитывая мгновенную реакцию харьковского градоначальника, Департамент территориального контроля направил активистам предписание добровольно убрать палатку уже 11 мая. Те ответили отказом, власти заявили, что в таком случае решение о сносе палатки вынесет горисполком.

Депутатская защита

12 мая около тысячи человек - для неполитизированного Харькова это весьма приличная акция - провели «вече» в защиту палатки и прошли колонной по главной улице города. Заместитель председателя Харьковской обладминистрации Михаил Черняк встретился с евромайдановцами и заявил об отсутствии правовых оснований для сноса объекта, а депутат Ярослав Маркевич объявил, что в палатке размещается его общественная приемная.

13 мая вопрос о харьковской палатке вышел на всеукраинский уровень – темой озаботились депутаты Верховной Рады. Они призвали полицию и прокуратуру Харьковской области не допустить сноса палатки. «Как случилось, что глава города Харькова, господин Кернес, игнорируя закон, рассматривает петиции, которые он хочет, а не те, которые набрали нужное количество голосов? Зачем господин Кернес пытается сейчас снести ту площадку, которую действительно общество поддерживает? Считает ли господин Кернес себя человеком над законом в городе Харькове?», - отметил нардеп Борислав Береза.

Его коллега по депутатскому корпусу Сергей Высоцкий, в свою очередь, заявил, что Кернес и городские власти нарушают право людей на мирные собрания и что Кернес занимает «не проукраинскую позицию»: «Мешает волонтерский центр господину Кернесу и городской власти... потому что именно эти люди, которые его организовали, которые боролись за украинский Харьков, не позволили здесь создать «ХНР» пять лет назад. А кому-то очень хочется, чтобы при новой власти, в ситуации, когда в Киеве мы видим турбулентность, во время транзита власти, здесь что-то произошло. Поэтому я очень прошу силовые структуры этого не допустить и помнить, что Харьков - украинский город».

Правоохранители пообещали, что сноса палатки не допустят. А нардеп Ирина Геращенко объявила о размещении в ней своей «общественной приемной».

Но пока депутаты обращались к голосу разума, рядом с палаткой появилась техника коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети». Рабочие оградили забором участок площади, заявив, что здесь надо ремонтировать узел тепломагистралей. Волонтеры восприняли это как провокацию, проводить работы не дали и забор разобрали. Позже в их присутствии работники теплосетей и привлеченные обдлгосадминистрацией специалисты все же обследовали подземную камеру и подтвердили необходимость ремонта, однако это не убедило активистов, которые по-прежнему считают, что ремонт именно в этом месте (в то время как в отопительный сезон многочисленные аварии теплосетей наблюдались по всему городу) и именно в эти дни, тем не менее, вызван отнюдь не технологическими надобностями.

15 мая о своей поддержке позиции волонтеров заявила глава облгосадминистрации Юлия Светличная: «Создание искусственных ситуаций, которые приводят к напряжению в обществе, не влияет положительно на развитие региона. Конфликтные вопросы должны решаться в процессе общественной дискуссии и диалога. И, конечно, все процедуры должны проходить в рамках действующего законодательства».

16 мая на заседание горисполкома вопрос о сносе палатки так и не был вынесен. Городские власти признали, что без решения суда ее снос действительно незаконен. И подали иск в суд.

Общественность как основная оппозиция Кернесу

Точка в противостоянии городских властей и активистов в Харькове не поставлена. И здесь необходимо сказать несколько слов о контексте, в котором развиваются нынешние события.

В 2014 году, благодаря активности местного Евромайдана, харьковских ультрас и спецподразделения «Ягуар» была сорвана попытка создания «ХНР». Так, фактически, захлебнулся путинский план захвата «Новороссии». До этого, в течение нескольких недель, российские «туристы» и местные отряды «титушек», при при попустительстве (а иногда и при поддержке) местных силовиков, устроили в городе террор: были избиты десятки сторонников Евромайдана, по ночам горели их автомобили.

Тогда проукраинские активисты утверждали, что за теми, кто поддерживал «русскую весну» в Харькове, стояли Кернес и тогдашний глава облгосадминистрации, а ныне народный депутат Михаил Добкин. Впрочем, у правоохранительных органов не оказалось к ним никаких претензий. На вопросы, кто организовывал и финансировал отряды «титушек», осуществлял координацию их действий с российскими диверсантами и пропагандистами, за пять лет ответов так и не последовало. Под суд пошли рядовые исполнители, большинство из них отделались небольшими сроками или вообще условным наказанием, а городские и областные власти в полном составе остались на своих должностях.

В городе поговаривали о неких гарантиях, якобы полученных Кернесом от администрации президента Порошенко в обмен на стабильность в регионе, а впоследствии - в обмен на будущие голоса на президентских выборах. С голосами, впрочем, не получилось - во втором туре Порошенко набрал в области 11,17% голосов, уступив Владимиру Зеленскому во всех избирательных округах.

Вместе с тем, в Харькове у Кернеса пока нет конкурентов ни на электоральном поле, ни в административной плоскости. Четкая ставка на вкусы и предпочтения ядерной аудитории, последовательный и массивный пиар, контроль за рядом СМИ, старательно выстаиваемый имидж «хозяина» города, «удивительная» нерезультативность уголовных дел против него и его окружения и полное отсутствие конкуренции со стороны системных политсил - все это делает Кернеса наиболее сильной фигурой в регионе.

Роль оппозиции выполняет местное сообщество активистов и волонтеров, сформировавшееся в нынешнем виде во времена Майдана, и укрепившееся в помощи армии, переселенцам, раненым. Это тысячи очень активных людей, которые не представляют собой единого монолита в обычной жизни, но быстро и привычно сплачиваются в экстремальных ситуациях. Это сообщество имеет несравнимые с оппонентом ресурсы и возможности, - и тем не менее, именно оно сейчас играет роль оппозиции и по многим местным конфликтам (застройка города, сохранение исторического наследия, экология, использование бюджета), и в идеологическом плане. И то, что первая «разведка боем» - история с «необходимостью» снести волонтерскую палатку направлена именно на это сообщество - говорит о том, что осознает это и городская власть. Поэтому лето и осень в Харькове могут быть крайне неспокойными.

Сергей Бобок, Харьков